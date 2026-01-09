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Новини Атака БпЛА на Львівщину
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Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини, мер Садовий поки що не підтвердив інформацію щодо "Орєшніка" (оновлено)

Обстріл Львова 9 січня

Вночі п'ятниці, 9 січня, у Львові пролунали потужні вибухи.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

"Більше інформації згодом", - написав він у телеграм-каналі, і закликав залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, інформує Цензор.НЕТ.

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Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий зазначив, що наразі з'ясовують, що саме відбулося, чи були це прильоти та в якому районі.

Оновлена інформація

О 00:35 Садовий інформував, що на місці атаки працюють усі відповідні служби й триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив мер Львова.

Оновлена інформація

О 01:42 начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки. 
Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

"Дякую профільним службам за оперативність", - додав він. 

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Обстріли України 

Напередодні російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. На місцях виникли пожежі.

Також повідомлялося про масовану атаку дронами по енергетичних об’єктах одразу в кількох регіонах України. Через удари значна частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зокрема в обласних центрах, залишилася без електроенергії.

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Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Львів (3336) обстріл (35231) атака (1858) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+22
1. Це який саме пункт мирного договору?

2. Всі кретини, хто досі бачить мир у найближчі місяці, цей мир з вами в одній кімнаті?

3. Кретин трамп декілька днів тому хвалився, що не дає томагавки Україні, щоб не ескалювати. Без коментарів
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09.01.2026 00:23 Відповісти
+21
У вашій кімнаті мабуть ви один.

В стосовно миру в найближчі місяці - цілком можливо . Бо саме в кінцевій фазі війни - йде найбільш жорстокий обмін ударами - для продавлювання своїх умов. Хто думає - що на кінцевому етапі війни сторони обмінюються повітряними поцілунками - дивний чоловік .
Припинення бойових дій в найближчі місяці - це не доконаний факт , але ймовірність висока ...
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09.01.2026 00:28 Відповісти
+17
Не бажає Зеленскій роз'яснити свою заяву декілька місяців тому - "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все, що летить"
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09.01.2026 00:24 Відповісти

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