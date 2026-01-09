Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини, мер Садовий поки що не підтвердив інформацію щодо "Орєшніка" (оновлено)
Вночі п'ятниці, 9 січня, у Львові пролунали потужні вибухи.
Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.
"Більше інформації згодом", - написав він у телеграм-каналі, і закликав залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, інформує Цензор.НЕТ.
Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий зазначив, що наразі з'ясовують, що саме відбулося, чи були це прильоти та в якому районі.
Оновлена інформація
О 00:35 Садовий інформував, що на місці атаки працюють усі відповідні служби й триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.
"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив мер Львова.
Оновлена інформація
О 01:42 начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки.
Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.
"Дякую профільним службам за оперативність", - додав він.
Обстріли України
Напередодні російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. На місцях виникли пожежі.
Також повідомлялося про масовану атаку дронами по енергетичних об’єктах одразу в кількох регіонах України. Через удари значна частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зокрема в обласних центрах, залишилася без електроенергії.
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2. Всі кретини, хто досі бачить мир у найближчі місяці, цей мир з вами в одній кімнаті?
3. Кретин трамп декілька днів тому хвалився, що не дає томагавки Україні, щоб не ескалювати. Без коментарів
В стосовно миру в найближчі місяці - цілком можливо . Бо саме в кінцевій фазі війни - йде найбільш жорстокий обмін ударами - для продавлювання своїх умов. Хто думає - що на кінцевому етапі війни сторони обмінюються повітряними поцілунками - дивний чоловік .
Припинення бойових дій в найближчі місяці - це не доконаний факт , але ймовірність висока ...