Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини, мер Садовий поки що не підтвердив інформацію щодо "Орєшніка" (оновлено)

Вночі п'ятниці, 9 січня, у Львові пролунали потужні вибухи.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

"Більше інформації згодом", - написав він у телеграм-каналі, і закликав залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, інформує Цензор.НЕТ.

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Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий зазначив, що наразі з'ясовують, що саме відбулося, чи були це прильоти та в якому районі.

Оновлена інформація

О 00:35 Садовий інформував, що на місці атаки працюють усі відповідні служби й триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали.

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив мер Львова.

Оновлена інформація

О 01:42 начальник Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки.

Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

"Дякую профільним службам за оперативність", - додав він.

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Обстріли України

Напередодні російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. На місцях виникли пожежі.

Також повідомлялося про масовану атаку дронами по енергетичних об’єктах одразу в кількох регіонах України. Через удари значна частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зокрема в обласних центрах, залишилася без електроенергії.

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