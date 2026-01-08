Посольство США попередило про загрозу масштабного удару РФ по Україні найближчими днями
Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило про "потенційну значну" російську повітряну атаку, яка може відбутися найближчими днями.
Про це пише пресслужба посольства ввечері 8 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Попередження США
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.
У диппредставництві порадили громадянам США "бути готовими негайно сховатись у разі оголошення повітряної тривоги".
Також посольство радить:
- Заздалегідь визначити місця розташування укриттів до оголошення повітряної тривоги.
- Завантажити на свій телефон застосунок для сповіщення про повітряну тривогу.
- Стежити за ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин. Бути готовими змінити свої плани.
- Зробити запаси води, їжі та ліків.
- Дотримуватись вказівок місцевої влади та служб екстреного реагування у разі надзвичайної ситуації.
- Ознайомитися з переліком того, що Державний департамент може і чого не може зробити під час надзвичайної ситуації.
Топ коментарі
+43 ALEX SUROVV #593022
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+36 CrossFirenko
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+18 Green Bill #603485
показати весь коментар08.01.2026 21:06 Відповісти Посилання
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