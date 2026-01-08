Посольство США попередило про загрозу масштабного удару РФ по Україні найближчими днями

Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило про "потенційну значну" російську повітряну атаку, яка може відбутися найближчими днями.

Про це пише пресслужба посольства ввечері 8 січня, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження США

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.

У диппредставництві порадили громадянам США "бути готовими негайно сховатись у разі оголошення повітряної тривоги".

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Також посольство радить:

Заздалегідь визначити місця розташування укриттів до оголошення повітряної тривоги.

Завантажити на свій телефон застосунок для сповіщення про повітряну тривогу.

Стежити за ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин. Бути готовими змінити свої плани.

Зробити запаси води, їжі та ліків.

Дотримуватись вказівок місцевої влади та служб екстреного реагування у разі надзвичайної ситуації.

Ознайомитися з переліком того, що Державний департамент може і чого не може зробити під час надзвичайної ситуації.

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