УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13491 відвідувач онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
8 243 51

Посольство США попередило про загрозу масштабного удару РФ по Україні найближчими днями

Посольство США у Києві попередило про масований обстріл України

Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило про "потенційну значну" російську повітряну атаку, яка може відбутися найближчими днями.

Про це пише пресслужба посольства ввечері 8 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередження США

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", - ідеться в повідомленні.

У диппредставництві порадили громадянам США "бути готовими негайно сховатись у разі оголошення повітряної тривоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є інформація, що вночі може бути новий масований удар РФ по Україні, - Зеленський

Також посольство радить:

  • Заздалегідь визначити місця розташування укриттів до оголошення повітряної тривоги.
  • Завантажити на свій телефон застосунок для сповіщення про повітряну тривогу.
  • Стежити за ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин. Бути готовими змінити свої плани.
  • Зробити запаси води, їжі та ліків.
  • Дотримуватись вказівок місцевої влади та служб екстреного реагування у разі надзвичайної ситуації.
  • Ознайомитися з переліком того, що Державний департамент може і чого не може зробити під час надзвичайної ситуації.

Читайте також: Лише чотири дні без обстрілів: у 2025 році Росія атакувала Україну 361 день, — UA War Infographics

Автор: 

обстріл (35231) посольство (981) США (26971) війна в Україні (8782)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Дякую вам догори сракою. Замість допомоги нам радять ховатися по норам. Зате коли ***** здалося що його хотіли вбити то вереску підняли на весь світ. Ідіть ви нахер суки зі своїми харантіями і переговорами. Від ваших переговорів вже загинуло мирних більше ніж від війни.
показати весь коментар
08.01.2026 21:01 Відповісти
+36
Де відео Зеленского з закликом не вірити "нагнєтанію", і витягувати мангали?
показати весь коментар
08.01.2026 21:01 Відповісти
+18
Пока не будет массированных ракетных ударов по мааацкве, будут массированные ракетные удары по Киеву. Те, кто запрещают бить по мааацкве- агенты }{уйла.
показати весь коментар
08.01.2026 21:06 Відповісти

Завантаження...

 
 