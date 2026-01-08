Є інформація, що вночі може бути новий масований удар РФ по Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 9 січня може бути новий російський масований удар по Україні.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атак РФ по Дніпровщині та на Запоріжжі
"Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям: без перерв тривають роботи", - зазначив Зеленський.
- У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі.
Можливий новий обстріл
Зеленський також нагадав про нові удари росіян по енергетиці й по цивільному сектору України, в Кривому Розі – по житлових будинках.
"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний", - додав Зеленський.
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