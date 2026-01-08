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Новини Масований ракетний обстріл Звернення Зеленського
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Є інформація, що вночі може бути новий масований удар РФ по Україні, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 9 січня може бути новий російський масований удар по Україні.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атак РФ по Дніпровщині та на Запоріжжі

"Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям: без перерв тривають роботи", - зазначив Зеленський.

  • У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі.

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Можливий новий обстріл

Зеленський також нагадав про нові удари росіян по енергетиці й по цивільному сектору України, в Кривому Розі – по житлових будинках.

"Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28434) звернення (684) обстріл (35231) енергетика (3937) війна в Україні (8782)
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Топ коментарі
+44
Конферансье войны.
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08.01.2026 19:12 Відповісти
+32
- де ракети?
- де бастика?
- де наше виробництво ППО?
- війна уже йде як 2 світова - ЧАСУ БУЛО ТОННА
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08.01.2026 19:14 Відповісти
+27
Сам як завжди кудись дременув ?
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08.01.2026 19:13 Відповісти

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