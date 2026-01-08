РУС
Есть информация, что ночью может быть новый массированный удар РФ по Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 9 января может быть новый российский массированный удар по Украине.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атак РФ по Днепровщине и Запорожью

"Днепропетровская область, Запорожье – после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы. Благодарю все ремонтным бригадам, благодарю коммунальные службы, ГСЧС Украины, все энергетические компании: без перерывов продолжаются работы", – отметил Зеленский.

  • В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и громады Днепровщины до сих пор в работе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД о ситуации в Днепропетровской области: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям

Возможен новый обстрел

Зеленский также напомнил о новых ударах россиян по энергетике и по гражданскому сектору Украины, в Кривом Роге - по жилым домам.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне не меняются: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянам дали рекомендации из-за похолодания и возможных ударов РФ. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

Зеленский Владимир (23328) обращение (815) обстрел (31217) энергетика (2999) война в Украине (7444)
Топ комментарии
+29
Конферансье войны.
08.01.2026 19:12 Ответить
+19
Сам як завжди кудись дременув ?
08.01.2026 19:13 Ответить
+17
- де ракети?
- де бастика?
- де наше виробництво ППО?
- війна уже йде як 2 світова - ЧАСУ БУЛО ТОННА
08.01.2026 19:14 Ответить
Конферансье войны.
08.01.2026 19:12 Ответить
Війна перевіряє нас на стійкість та спроможність до подолання нештатних ситуацій. Ми маємо знаходити можливість вижити і не змерзнути під час холодів не зважаючи на масовані обстріли наших енергомереж ворогом, який намагається розморозити наші системи опалення та вбити сотні тисяч українців холодом. путін веде себе як справжній міжнародний терорист, який влаштовує терор в першу чергу проти мирного населення! Але Бог нас беріг всі ці 12 років війни і не давав нам замерзнути взимку і ми маємо надію що і цієї зими ми також виживемо попри всі обстріли. Але ця зима буде потребувати від нас надзвичайної винахідливості, терпіння та людяності, щоб жодна можливість вижити не була втрачена, щоб жодна людина поруч не залишилась без тепла і допомоги!
08.01.2026 19:24 Ответить
08.01.2026 20:31 Ответить
спасиба, атєц родной !
всьо о народе думаєшь!
как и народ сегодняшнюю ночь в бункере спать не будешь ?

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась!"
Сунь-дзи, "Мистецтво війни", Китай, 544-496 до н.е.

як би НЕ ЗЄлєнський,
цієї майбутньої масованої атаки з численними жертвами та руйнаціми,
всіх попередніх і наступних атак
могло б НЕ бути.
могло б НЕ бути цієї війни взагалі, з вірогідністю 90 %.
Україна НЕ була б країною-інвалідом з сотнями тисяч загиблих, міліонами біженців і втратою 20% території

.
08.01.2026 20:54 Ответить
Сам як завжди кудись дременув ?
08.01.2026 19:13 Ответить
Колись воно казало що війни не буде і зняло міни.
08.01.2026 19:48 Ответить
Капітан очевідность соізволіл снізойти?
Та ти шо?! Серьозно? Ніколи б і не подумав!
08.01.2026 19:14 Ответить
ЗЄлєнський про погане ?

щось новеньке
і це по марахфєту ?

вова, у тебе текст по-дебільному написаний, тобі не виграти вибори !

.
08.01.2026 20:59 Ответить
- де ракети?
- де бастика?
- де наше виробництво ППО?
- війна уже йде як 2 світова - ЧАСУ БУЛО ТОННА
08.01.2026 19:14 Ответить
Де, де, у міндіча запитуйте та інших, а він до цього не причетний, і откати він не отримував
08.01.2026 19:30 Ответить
Спускатися в які такі укриття? Ті, які за 4 роки повномасштабки так і не побудували? І ще питаннячко - чи може навіть гіпотетичний спуск укриття захистити енергетику від удару? Я розумію, що найпотужнішому все це не дуже цікаво, оскільки він якраз поїхав у чергове турне насолоджуватися комфортним європейським життям, поки люди будуть тут мерзнути у темряві, але все ж таки.
08.01.2026 19:16 Ответить
Лучше бы ты по вечерам погоду рассказывал и графики отключений на завтра. Хоть что-то полезное от тебя дурака было бы.
08.01.2026 19:17 Ответить
Ця інформація не завжди відповідає дійсності, а з ним це буде зовсім якийсь жах
08.01.2026 19:27 Ответить
Ого,у него информация стала появляться,четыре жалких годика прошло после - "войны не будет,жрите майские шашлыки".
08.01.2026 19:19 Ответить
Цей все афіші розклеює.
08.01.2026 19:20 Ответить
тобі то шо?
ти ж 4 рази у бункері...
08.01.2026 19:21 Ответить
його звідтіля вигнала скумбрія
08.01.2026 19:23 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо!
08.01.2026 19:23 Ответить
Дякую, кеп
08.01.2026 19:23 Ответить
Ти би ще повідомив що ху...лостан напав на Україну, або що йде війна. Хай хтось з розумних скаже що зроблено щоб мінімізувати цей наліт
08.01.2026 19:24 Ответить
Давно не чули.)
08.01.2026 19:26 Ответить
це ж вже було,-ракєт нема, но ви дєржитєсь.
08.01.2026 19:28 Ответить
Коли у кацапів почнються обіцяні налзвичайно складні ситуації, балабол зелений?
08.01.2026 19:28 Ответить
Добре що він на Кіпрі згадав про нас. Це так зворушливо
08.01.2026 19:29 Ответить
Батько нації ! Не може не хвилюватися.)
08.01.2026 19:49 Ответить
Шеф з кремля дав розпорядження своєму агенту.
08.01.2026 19:33 Ответить
Приготуй три тисячі фламінго і ***** сам!
08.01.2026 19:33 Ответить
Нах. нам такий президент, що лише смакує як нас б"ють і ще будуть бити?
08.01.2026 19:36 Ответить
73% лохам подобаєтся.
08.01.2026 19:51 Ответить
а ви хто ?
08.01.2026 20:25 Ответить
хтось має бути в Україні НЕ ЗЄльоний ?
чи не так ?

.
08.01.2026 21:00 Ответить
А де ж твоя помста та асиметрична відповідь? Тріпло квартальне.Це тобі не на сцені людей дурачить.Ти звик там дурачить і сьомий рік розводиш народ України.Клин клином вибивають.Де твої вироби на фоні яких ти красувався,гундосив,запугуючи ху...ла,записуючи черговий відосик?
08.01.2026 19:44 Ответить
Укриття в більшості міст - це міф! Немає нічого в доступності для людей... Навіщо ці заяви президента? Куди нам всім ховатись? Приймай рішення, дій! Де весь цей зоопарк ракет, дронів, балістики? Нанесіть удар на зустріч.
08.01.2026 19:44 Ответить
Чотириразовий ухилянт підпрацьовує крнферансом. Таким чином воно, недолуге, гадає рейтинг підняти?
08.01.2026 19:47 Ответить
Від цього "найкращого за всі роки незалежності України" одне тільки лихо.Коли вже воно проголосить гарні новини?Лузер!
08.01.2026 19:58 Ответить
Навіть ППО тепер ППЗе.
08.01.2026 20:00 Ответить
Як же ми вдячні за попередження, що нас ворог буде розстрілювати ракетами і дронами. Кияни можуть переночувати в метро, в куди діватися іншим? Можливо ховатися під асфальт?
Але хіба нам це має говорити президент? Як на мене, то президент має нас захищати. Відрубати руки тим, хто розікрав мільярди на захисні споруди енергообєктів і щось інше тому, хто брехав, що нападу не буде, а будуть шашлики і скорочував армію, знімав міни і відводив війська. Як там наші три тисячі балістики і сотні ''фламінго'' відразу полетять на ворога після його атаки?
08.01.2026 20:02 Ответить
не думай що у кожного киянина метро у дворі

.
08.01.2026 21:02 Ответить
Про шашлики вже мовчиш?
08.01.2026 20:10 Ответить
Зараз було б новиною , якби була інформація , що удару не буде .
08.01.2026 20:16 Ответить
Є інформація. що ти зрадник і пі:*ор і що тобі давно вже пора на три букви, хрипатий нікчема, кацапська криса .
08.01.2026 20:17 Ответить
Як мило. Попередження. І що? Мені од цього не легше. ЗСУ то працює, а влада мала б перевести все в країні на військові рейки. По максимуму. А так ...пір'я од фламінго і інших птиць. Зате павичі - міндічі мають крадені золоті яйця мільйонаии на крові.
08.01.2026 20:26 Ответить
В нас кожен володіє такою інформацією. А де обіцяні три тисячі ракет неясно.
08.01.2026 20:35 Ответить
владеет то каждый, но владеть не каждому дано©
08.01.2026 20:53 Ответить
Потужно
08.01.2026 20:55 Ответить
 
 