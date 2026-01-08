Есть информация, что ночью может быть новый массированный удар РФ по Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 9 января может быть новый российский массированный удар по Украине.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атак РФ по Днепровщине и Запорожью

"Днепропетровская область, Запорожье – после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы. Благодарю все ремонтным бригадам, благодарю коммунальные службы, ГСЧС Украины, все энергетические компании: без перерывов продолжаются работы", – отметил Зеленский.

В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и громады Днепровщины до сих пор в работе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД о ситуации в Днепропетровской области: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям

Возможен новый обстрел

Зеленский также напомнил о новых ударах россиян по энергетике и по гражданскому сектору Украины, в Кривом Роге - по жилым домам.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне не меняются: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянам дали рекомендации из-за похолодания и возможных ударов РФ. ПЕРЕЧЕНЬ