Есть информация, что ночью может быть новый массированный удар РФ по Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 9 января может быть новый российский массированный удар по Украине.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атак РФ по Днепровщине и Запорожью
"Днепропетровская область, Запорожье – после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы. Благодарю все ремонтным бригадам, благодарю коммунальные службы, ГСЧС Украины, все энергетические компании: без перерывов продолжаются работы", – отметил Зеленский.
- В Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград и другие города и громады Днепровщины до сих пор в работе.
Возможен новый обстрел
Зеленский также напомнил о новых ударах россиян по энергетике и по гражданскому сектору Украины, в Кривом Роге - по жилым домам.
"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне не меняются: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - добавил Зеленский.
всьо о народе думаєшь!
как и народ сегодняшнюю ночь в бункере спать не будешь ?
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась!"
Сунь-дзи, "Мистецтво війни", Китай, 544-496 до н.е.
як би НЕ ЗЄлєнський,
цієї майбутньої масованої атаки з численними жертвами та руйнаціми,
всіх попередніх і наступних атак
могло б НЕ бути.
могло б НЕ бути цієї війни взагалі, з вірогідністю 90 %.
Україна НЕ була б країною-інвалідом з сотнями тисяч загиблих, міліонами біженців і втратою 20% території
Та ти шо?! Серьозно? Ніколи б і не подумав!
щось новеньке
і це по марахфєту ?
вова, у тебе текст по-дебільному написаний, тобі не виграти вибори !
- де бастика?
- де наше виробництво ППО?
- війна уже йде як 2 світова - ЧАСУ БУЛО ТОННА
ти ж 4 рази у бункері...
чи не так ?
Але хіба нам це має говорити президент? Як на мене, то президент має нас захищати. Відрубати руки тим, хто розікрав мільярди на захисні споруди енергообєктів і щось інше тому, хто брехав, що нападу не буде, а будуть шашлики і скорочував армію, знімав міни і відводив війська. Як там наші три тисячі балістики і сотні ''фламінго'' відразу полетять на ворога після його атаки?
