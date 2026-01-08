МВД о ситуации на Днепропетровщине: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям

Фото: Telegraf / Ян Доброносов

Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена. Россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь лишить людей жизненно необходимых ресурсов – света, воды и тепла.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Пункты несокрушимости

"Спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме. Привлечен личный состав из Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Это почти 1500 полицейских, более 570 спасателей, а также более 300 единиц техники", - отметил Клименко.

Министр обратил внимание, что в Днепропетровской области развернуто более 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.

"Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания. В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", - подчеркнул он.

Непогода в областях

По словам главы МВД, в то же время в западных областях Украины бушует непогода, затруднено движение на дорогах и образовалась гололедица.

"Спасатели и полицейские помогают водителям выбраться из сугробов. К ликвидации последствий стихии привлечены почти сотня нарядов полиции и спасатели ГСЧС с техникой повышенной проходимости", - отметил Игорь Клименко.

По данным гидрометеорологического центра, сложные погодные условия продлятся еще около недели.

Что предшествовало?