МВД о ситуации на Днепропетровщине: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям
Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена. Россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь лишить людей жизненно необходимых ресурсов – света, воды и тепла.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Пункты несокрушимости
"Спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме. Привлечен личный состав из Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Это почти 1500 полицейских, более 570 спасателей, а также более 300 единиц техники", - отметил Клименко.
- Министр обратил внимание, что в Днепропетровской области развернуто более 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.
"Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания. В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", - подчеркнул он.
Непогода в областях
По словам главы МВД, в то же время в западных областях Украины бушует непогода, затруднено движение на дорогах и образовалась гололедица.
"Спасатели и полицейские помогают водителям выбраться из сугробов. К ликвидации последствий стихии привлечены почти сотня нарядов полиции и спасатели ГСЧС с техникой повышенной проходимости", - отметил Игорь Клименко.
По данным гидрометеорологического центра, сложные погодные условия продлятся еще около недели.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. Вследствие атаки повреждена инфраструктура.
- В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
- Мэр Днепра Филатов заявил, что в Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня.
P.S. приберіть нарешті ці дибільні назви - незламності '... Просто пункти обігріву. Кіно закінчуються, телемарафонні понти не працюють. Україна тримається на людях в першу чергу.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Фуфломинга- це взагалі картонний макет.
синоптики!
та кому це цікаво?
нахєра воно взагалі треба заздалегідь готуватися?
ми будемо потужно та самовіддано розгрібати зненацька!
силою дніпра вдаримо по примхам природи!