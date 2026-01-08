РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 022 26

МВД о ситуации на Днепропетровщине: развернуто более 1500 пунктов несокрушимости, полицейские информируют о тревогах по громкоговорителям

дніпро
Фото: Telegraf / Ян Доброносов

Днепропетровщина сегодня переживает чрезвычайно сложные времена. Россия сознательно терроризирует один из крупнейших регионов Украины, пытаясь лишить людей жизненно необходимых ресурсов – света, воды и тепла.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пункты несокрушимости

"Спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме. Привлечен личный состав из Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Это почти 1500 полицейских, более 570 спасателей, а также более 300 единиц техники", - отметил Клименко.

  • Министр обратил внимание, что в Днепропетровской области развернуто более 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 800 тыс. семей остаются без света в Днепропетровской области, - ДТЭК

"Помогаем с подключением объектов критической инфраструктуры к резервным источникам питания. В громадах, где временно не работает система оповещения, о воздушных тревогах полицейские информируют с помощью громкоговорителей. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения на аварийно опасных участках дорог", - подчеркнул он.

Непогода в областях

По словам главы МВД, в то же время в западных областях Украины бушует непогода, затруднено движение на дорогах и образовалась гололедица.

"Спасатели и полицейские помогают водителям выбраться из сугробов. К ликвидации последствий стихии привлечены почти сотня нарядов полиции и спасатели ГСЧС с техникой повышенной проходимости", - отметил Игорь Клименко.

По данным гидрометеорологического центра, сложные погодные условия продлятся еще около недели.

Читайте также: Ремонтные работы в Днепропетровской области и Запорожье после атаки РФ продолжаются

Что предшествовало?

Автор: 

МВД (9362) обстрел (31217) Клименко Игорь (453) Днепропетровская область (4854)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Сили Дніпру😿.
P.S. приберіть нарешті ці дибільні назви - незламності '... Просто пункти обігріву. Кіно закінчуються, телемарафонні понти не працюють. Україна тримається на людях в першу чергу.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
08.01.2026 18:07 Ответить
+4
Хватит трындеть с этими пунктами! Кончиться как с НаЕмом с его многоуровневой защитой энергетики! Самый хорошо укомплектованный пункт при таких морозах продержится сутки! Чайники и зарядки для телефона? Сколько там "буржуек", сколько топлива для них, какой запас питьевой воды, сколько человек возможно разместить, кто будет порядок поддерживать!???
показать весь комментарий
08.01.2026 18:12 Ответить
+4
Незламні з гучномовцями
показать весь комментарий
08.01.2026 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сили Дніпру😿.
P.S. приберіть нарешті ці дибільні назви - незламності '... Просто пункти обігріву. Кіно закінчуються, телемарафонні понти не працюють. Україна тримається на людях в першу чергу.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
08.01.2026 18:07 Ответить
Це вони про себе а не про пункти🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 18:11 Ответить
Незламні з гучномовцями
показать весь комментарий
08.01.2026 18:13 Ответить
ЧОМУ МИ ВПЕРТО НЕ ЗАВДАЄМО УДАРИ У ВІДПОВІДЬ ПО МІСТАХ ВОРОГА ? Може пора вже, чи досі не на часі?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:12 Ответить
Не можемо визначитись Паляницями херачить кацапів чи фламінгами
показать весь комментарий
08.01.2026 18:14 Ответить
Паляниця існує в кількості -1 шт. Це парадний дрон для піару.
Фуфломинга- це взагалі картонний макет.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:16 Ответить
Чим?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:35 Ответить
Асфальтом звичайно. Доречі в нас від попередників залишилась балістика в кількості, що може знищити центр москви під корінь. Чому би ні?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:38 Ответить
Хватит трындеть с этими пунктами! Кончиться как с НаЕмом с его многоуровневой защитой энергетики! Самый хорошо укомплектованный пункт при таких морозах продержится сутки! Чайники и зарядки для телефона? Сколько там "буржуек", сколько топлива для них, какой запас питьевой воды, сколько человек возможно разместить, кто будет порядок поддерживать!???
показать весь комментарий
08.01.2026 18:12 Ответить
не кажучи вже про те що це звичайні палатки як правило .. і у випадку прильотів - тупо фарш з людей
показать весь комментарий
08.01.2026 18:17 Ответить
Так без прилетов! Просто морозы переждать! Если был не в теме не писал!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:18 Ответить
ну ну )))
показать весь комментарий
08.01.2026 18:22 Ответить
прогноз погоди!
синоптики!
та кому це цікаво?
нахєра воно взагалі треба заздалегідь готуватися?
ми будемо потужно та самовіддано розгрібати зненацька!
силою дніпра вдаримо по примхам природи!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:16 Ответить
В Києві метро виручає - в Дніпрі треба було готуватись - підземні бункери
показать весь комментарий
08.01.2026 18:24 Ответить
Теж є метро
показать весь комментарий
08.01.2026 18:27 Ответить
Та там того метро
показать весь комментарий
08.01.2026 18:30 Ответить
тримайся, Дніпро!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:27 Ответить
Нравиться мне эти гучномовци! Начало «кроронбесия». Насоздавали штабов на уровне районов для борьбы. Имел честь быть секретарем такого штаба. Начальники, входящие в штаб навыдумывают, а ты воплощай в жизнь. Вопрос к одной структуре, что вы можете? Ответ - « Можем из гучномовцив оповещать!»)))
показать весь комментарий
08.01.2026 18:34 Ответить
Когда клоунский цирк уйжет от власти , опубликуют реальніе потери от КОВИД19. Цифры будут очень печальными.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:40 Ответить
Февраль 2022 заболел! За все время борьбы с Ковидом не болел ни разу хотя находился все время в контакте с носителями. Заболел после второй прививки, и не легким насморком, а с воспалением легких, но когда началась война все про ковид резко забыли, и подсрачниками всех выписали. Да, было много умерших, но и при свинячем гриппе, когда Тимошенко с Тамифлю носилась было достаточно. Но кому теперь это интересно.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:48 Ответить
ЗЕ ... Зупиняй цю суку війну , годі літати соплі жувати вистачить ... Думайте , думайте люди живуть щодня в надії, щодня відкриваєш новини і читаєш , кацапи захопили кацапи зайшли ...
показать весь комментарий
08.01.2026 18:43 Ответить
мусора будуть гучно пздіти в гучномовці-хто на що вчився. на фронт їх ніззя, вони більше нічого не вміють.
показать весь комментарий
08.01.2026 19:02 Ответить
 
 