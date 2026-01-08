Запорожская ОГА сообщила о стабилизации работы водосетей после отключения электроэнергии

В Запорожье, обесточенном в результате вражеской атаки, постепенно восстанавливается водоснабжение, почти все районы уже с водой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он отметил, что заполнение сетей происходит поэтапно, чтобы избежать гидроударов и повреждений труб.

"Специалисты работают непрерывно, критическая инфраструктура под контролем, помощь людям - в приоритете", - отметил Федоров.

Он также отметил, что работы по подаче электроэнергии продолжаются, в первую очередь для объектов критической инфраструктуры.



"Работаем в постоянном режиме, чтобы свет вернулся как можно быстрее всем потребителям", - добавил глава ОГА.

Проблемы мобильной связи и рекомендации

Из-за масштабного отключения мобильная связь работает в аварийном режиме. Базовые станции переведены на аккумуляторные батареи, которых хватит примерно на 8 часов. Операторы совместно с местными властями разворачивают генераторы для сохранения связи.

Жителей призывают ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости и использовать национальный роуминг, GPON или интернет-мессенджеры. Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи, – написал в Телеграме глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также он добавил, что из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги. В случае воздушной угрозы, горожан через громкоговорители будет информировать патрульная полиция Запорожской области.

