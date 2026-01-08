Запорізька ОВА повідомила про стабілізацію роботи водомереж після знеструмлення

У Запоріжжі, знеструмленому внаслідок ворожої атаки, поступово відновлюється водопостачання, майже всі райони вже з водою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграм повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що заповнення мереж відбувається поетапно, щоб уникнути гідроударів та пошкоджень труб.

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"Фахівці працюють безперервно, критична інфраструктура під контролем, допомога людям - у пріоритеті", - зазначив Федоров.

Він також зауважив, що роботи з подачі електроенергії продовжуються, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури.



"Працюємо в постійному режимі, щоб світло повернулося якнайшвидше усім споживачам", - додав очільник ОВА.

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Проблеми мобільного зв’язку та рекомендації

Через масштабне відключення мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Базові станції переведені на акумуляторні батареї, яких вистачить приблизно на 8 годин. Оператори спільно з місцевою владою розгортають генератори для збереження зв’язку.

Мешканців закликають обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби та використовувати національний роумінг, GPON або інтернет-месенджери. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку, - написав у Телеграмі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також він додав, що через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги. У разі повітряної загрози, містян через гучномовці інформуватиме патрульна поліція Запорізької області.

Раніше ми писали, що через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги. У разі повітряної загрози, містян через гучномовці інформуватиме патрульна поліція Запорізької області.

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