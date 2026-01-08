Атака РФ: над Днепропетровщиной сбили 31 дрон РФ: есть повреждения инфраструктуры

Фото: Суспільне Дніпро/Олексій Коренєв)

С вечера до утра силы ПВО сбили в Днепропетровской области 31 российский беспилотник. Несмотря на это, зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в нескольких районах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

"Атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в области

Часть области остается без света. Принимаются все необходимые меры для восстановления энергоснабжения потребителей.

Обстрелы районов

Враг направил БПЛА по Дубовиковской и Васильковской громадам Синельниковского района. Произошли пожары. Частично разрушен магазин, поврежден гараж.

