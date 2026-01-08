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Атака РФ: над Дніпропетровщиною збили 31 дрон РФ, є пошкодження інфраструктури

31 дрон збито, але є руйнування: наслідки нічної атаки РФ
Фото: Суспільне Дніпро/Олексій Коренєв)

Від вечора до ранку сили ППО збили в Дніпропетровській області 31 російський безпілотник. Попри це, зафіксовані пошкодження інфраструктури та пожежі в кількох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА  Владислав Гайваненко.

"Атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Знеструмлення в області

Частина області залишається без світла. Вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів.

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Обстріли районів

Ворог спрямував БпЛА по Дубовиківській та Васильківській громадах Синельниківського району. Сталися пожежі. Частково зруйнований магазин, пошкоджений гараж.

Ворог спрямував БпЛА по Дубовиківській та Васильківській громадах. Сталися пожежі. Частково зруйнований магазин, пошкоджений гараж.

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обстріл (35231) пожежа (4530) Дніпропетровська область (5266)
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