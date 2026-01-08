РУС
800 тыс. семей остаются без света на Днепропетровщине, - ДТЭК

Ситуация со светом в Днепропетровской области: в ДТЭК рассказали подробности

800 тысяч семей в Днепропетровской области в настоящее время остаются без света после российских ударов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Энергетики всей области непрерывно работают над восстановлением. Нам уже удалось восстановить часть критической инфраструктуры. Работы продолжаются", - отметили там.

Что предшествовало?

Одному простому мальчіку від наріду добре. Його сьогодні літак за українські мільйони привіз на Кіпр, де він добре відпочине і відвідає їх кухню. Зробить селфі для шмарафону і розповість, що старається для українців. Можливо попросить термос для московської церкви, яка в Києві травмує українських дітей,вихваляючи ''русскій мір''.
08.01.2026 12:29 Ответить
З приводу московської церкви,та травмованих українських дітей,то особисто в мене набагато більше питань до батьків цих дітей.
08.01.2026 13:01 Ответить
Коли працювала моя бабуся за трудодні їй казали, Що вона працює на майбутне за єлекторостанції металургійні комбінати і тд, а отримала минималку по пенсії. востанавлюйте і робіть щось. коштів у у вас достатьньо.
