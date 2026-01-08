800 тыс. семей остаются без света на Днепропетровщине, - ДТЭК
800 тысяч семей в Днепропетровской области в настоящее время остаются без света после российских ударов.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Энергетики всей области непрерывно работают над восстановлением. Нам уже удалось восстановить часть критической инфраструктуры. Работы продолжаются", - отметили там.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.
- В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
- Мэр Днепра Филатов заявил, что в Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня.
