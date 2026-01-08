800 тыс. семей остаются без света на Днепропетровщине, - ДТЭК

800 тысяч семей в Днепропетровской области в настоящее время остаются без света после российских ударов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Энергетики всей области непрерывно работают над восстановлением. Нам уже удалось восстановить часть критической инфраструктуры. Работы продолжаются", - отметили там.

Читайте также: К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Что предшествовало?

Читайте: Ночная атака РФ обесточила Днепропетровскую область и Запорожье