Новости Атака на Запорожье
612 2

Удар РФ: все котельные Запорожья работают в штатном режиме

котельная,сумы

В Запорожье все котельные полностью обеспечены электроэнергией и работают без сбоев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Оборудование переподключили к центральным сетям

По его словам, специалисты уже завершили переподключение оборудования с резервных генераторов на центральные электросети. Сейчас подача тепла в жилые дома продолжается в обычном режиме.

Что предшествовало?

В результате российской атаки в Запорожье произошло масштабное отключение электроэнергии. Жителям рекомендуют ограничить пользование мобильной связью.

Запорожье (2864) обстрел (31203)
Так, було "весело".
08.01.2026 07:09 Ответить
а народ ?
08.01.2026 07:17 Ответить
 
 