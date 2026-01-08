Удар РФ: все котельные Запорожья работают в штатном режиме
В Запорожье все котельные полностью обеспечены электроэнергией и работают без сбоев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Оборудование переподключили к центральным сетям
По его словам, специалисты уже завершили переподключение оборудования с резервных генераторов на центральные электросети. Сейчас подача тепла в жилые дома продолжается в обычном режиме.
Что предшествовало?
В результате российской атаки в Запорожье произошло масштабное отключение электроэнергии. Жителям рекомендуют ограничить пользование мобильной связью.
Артем Рокитин
Yriii Yriii
