Удар РФ: усі котельні Запоріжжя працюють у штатному режимі

У Запоріжжі всі котельні повністю забезпечені електроенергією та працюють без збоїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Обладнання перепідключили до центральних мереж

За його словами, фахівці вже завершили перепідключення обладнання з резервних генераторів на центральні електромережі. Наразі подача тепла до житлових будинків триває у звичайному режимі.

Що передувало?

Внаслідок російської атаки у Запоріжжі сталося масштабне відключення електроенергії. Жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком.

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