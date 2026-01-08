Удар РФ: усі котельні Запоріжжя працюють у штатному режимі
У Запоріжжі всі котельні повністю забезпечені електроенергією та працюють без збоїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обладнання перепідключили до центральних мереж
За його словами, фахівці вже завершили перепідключення обладнання з резервних генераторів на центральні електромережі. Наразі подача тепла до житлових будинків триває у звичайному режимі.
Що передувало?
Внаслідок російської атаки у Запоріжжі сталося масштабне відключення електроенергії. Жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком.
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