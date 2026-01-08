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800 тис. родин залишаються без світла на Дніпропетровщині, - ДТЕК
800 тисяч родин у Дніпропетровській області наразі залишаються без світла після російських ударів.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням. Нам вже вдалося заживити частину критичної інфраструктури. Роботи тривають", - зазначили там.
Що передувало?
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
- Мер Дніпра Філатов заявив, що у Дніпрі після ударів РФ - надзвичайна ситуація національного рівня.
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