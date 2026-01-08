800 тис. родин залишаються без світла на Дніпропетровщині, - ДТЕК

800 тисяч родин у Дніпропетровській області наразі залишаються без світла після російських ударів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням. Нам вже вдалося заживити частину критичної інфраструктури. Роботи тривають", - зазначили там.

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Що передувало?

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