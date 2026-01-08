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Новини Удари по енергетиці Атака на Дніпро
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У Дніпрі після ударів РФ - надзвичайна ситуація національного рівня, - Філатов. ВIДЕО

Після ударів РФ по об'єктах енергетики ситуація у Дніпрі суто технічно одна з найскладніших.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області.
Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня", - зазначив очільник міста.

За словами Філатова, від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. 

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"Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.

Каналізація міста також заживлена.

Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.

Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.

Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - додав мер.

Що передувало?

Автор: 

Дніпро (3594) обстріл (35231) Філатов Борис (482)
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Топ коментарі
+35
коротше кажучи, котельні без альтернативних джерел живлення, вода - також. і це четвертий рік повномасштабки.
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08.01.2026 12:12 Відповісти
+22
Так Зеленський і його ''ефективні'' менеджери забрали із бюджета міст всі гроші. То де ті гроші і їх ефективне використання для громад? Таке враження, що добре тільки деркачам, галущенкам, міндічам, цукерманам, шефірами, наємам і самому Зе, рідня якого вся за кордоном і не бідує, як решта українців. Але це свідомий вибір 2019 року.
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08.01.2026 12:43 Відповісти
+18
Гроші всі вкрали, а тепер "ситуація національного рівня".
Надіюся Міндічу та його друзям зараз тепло.
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08.01.2026 12:22 Відповісти

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