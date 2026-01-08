У Дніпрі після ударів РФ - надзвичайна ситуація національного рівня, - Філатов. ВIДЕО
Після ударів РФ по об'єктах енергетики ситуація у Дніпрі суто технічно одна з найскладніших.
Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області.
Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня", - зазначив очільник міста.
За словами Філатова, від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.
"Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.
Каналізація міста також заживлена.
Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.
Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.
Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - додав мер.
Що передувало?
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
Будь ласка, зачекайте...
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