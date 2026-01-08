У Дніпрі після ударів РФ - надзвичайна ситуація національного рівня, - Філатов. ВIДЕО

Після ударів РФ по об'єктах енергетики ситуація у Дніпрі суто технічно одна з найскладніших.

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області.

Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня", - зазначив очільник міста.

За словами Філатова, від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми.

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"Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.



Каналізація міста також заживлена.



Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.



Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників.



Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - додав мер.

Що передувало?