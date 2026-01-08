Рух поїздів у Запоріжжі відновлено, у Дніпрі працює резервна теплотяга

На Запоріжжі залізничний рух відновлено у стандартному режимі. У Дніпрі приміське сполучення наразі здійснюється зі 100% резервною теплотягою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

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Відхилення від графіків руху традиційно зібрані на порталі uz-vezemo, а оперативні оновлення щодо приміських рейсів публікуються в Telegram- та Viber-каналах приміського сполучення.

У разі вимушеного непотрапляння на рейс через наслідки обстрілів або тривалу повітряну тривогу пасажирів прийматимуть на наступному поїзді аналогічного напрямку за наявності вільних місць.

Приміські рейси курсують, вокзали працюють від генераторів

Поїзд Dnipro City Express №7202 Кам’янське-Пас. — Дніпро — Синельникове-1 вже прямує до кінцевої станції за маршрутом. Рейс №7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний у зворотному напрямку вирушить найближчим часом. Залізничники докладають максимум зусиль, щоб зберегти стабільне приміське сполучення.

Вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів. У пунктах незламності людно, проте запасів електроенергії та гарячого чаю вистачає для всіх пасажирів. Загалом 12 пунктів незламності цілодобово працюють на вокзалах Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Що передувало?

Протягом 7 січня російські збройні сили здійснили масштабні обстріли та атаки по різних районах Дніпропетровської області, включно з містом Дніпро та іншими населеними пунктами. Обстріли тривали весь день і включали удари безпілотниками, ракетами та іншими засобами.

У Дніпрі та області сталося багато руйнувань — пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади (школи, садочки), підприємства та інша критична інфраструктура.

Порушено електропостачання у Дніпрі та багатьох районах області; деякі райони опинилися без світла та води.

Метро у Дніпрі зупинило роботу через відключення електрики, також були проблеми з транспортним сполученням.

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