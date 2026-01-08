РУС
Движение поездов в Запорожье восстановлено, в Днепре работает резервная теплотяга

Движение поездов в Запорожье и Днепре стабилизировано — Укрзализныця

В Запорожье железнодорожное движение восстановлено в стандартном режиме. В Днепре пригородное сообщение в настоящее время осуществляется со 100% резервной теплотягой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Отклонения от графиков движения традиционно собраны на портале uz-vezemo, а оперативные обновления по пригородным рейсам публикуются в Telegram- и Viber-каналах пригородного сообщения.

В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрелов или длительной воздушной тревоги пассажиров будут принимать на следующем поезде аналогичного направления при наличии свободных мест.

Пригородные рейсы курсируют, вокзалы работают от генераторов

Поезд Dnipro City Express №7202 Каменское-Пас. — Днепр — Синельниково-1 уже направляется к конечной станции по маршруту. Рейс №7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный в обратном направлении отправится в ближайшее время. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы сохранить стабильное пригородное сообщение.

Вокзалы в Днепре и области питаются от генераторов. В пунктах несокрушимости многолюдно, однако запасов электроэнергии и горячего чая хватает для всех пассажиров. Всего 12 пунктов несокрушимости круглосуточно работают на вокзалах Днепропетровской и Запорожской областей.

Днепр (4590) Запорожье (2869) Укрзализныця (2879)
''поїзди курсують, вокзали працюють від генераторів...'', зато не скучно. В то до 2019 року і потяги курсували по всій Україні і літаки літали з кожного обласного центру і надлишки енергетики за великі гроші продавали до Європи... В грудні і січні сотні тисяч наріду, змінюючи один одного літали на відпочинок до Єгипту і в Турцію... Хто мав більше грошей і можливості, то летіли і далі. Але то ж було скучно і нарід 73% вирішив вибрати собі керівником парєнька, який вміє смішити і жартувати над президентами, ''отодвігать граніци'', радить як добувати електроенергію на майдані, одягнувши мітингувальників у шерстяні світери, а беркутні видати *********** палички... Не смішно сьогодні тим залишкам, що ще не втекли за кордон?
08.01.2026 08:28 Ответить
В Києві виявили школу,де діти
співали гімн раші та навчалися
по рашистським підручникам.
Ми цей рашизм ще довго будемо
викорінювати не тільки в Україні,
але й в усьму світі.
08.01.2026 08:46 Ответить
 
 