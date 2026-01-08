Движение поездов в Запорожье восстановлено, в Днепре работает резервная теплотяга
В Запорожье железнодорожное движение восстановлено в стандартном режиме. В Днепре пригородное сообщение в настоящее время осуществляется со 100% резервной теплотягой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АО "Укрзализныця".
Отклонения от графиков движения традиционно собраны на портале uz-vezemo, а оперативные обновления по пригородным рейсам публикуются в Telegram- и Viber-каналах пригородного сообщения.
В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрелов или длительной воздушной тревоги пассажиров будут принимать на следующем поезде аналогичного направления при наличии свободных мест.
Пригородные рейсы курсируют, вокзалы работают от генераторов
Поезд Dnipro City Express №7202 Каменское-Пас. — Днепр — Синельниково-1 уже направляется к конечной станции по маршруту. Рейс №7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный в обратном направлении отправится в ближайшее время. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы сохранить стабильное пригородное сообщение.
Вокзалы в Днепре и области питаются от генераторов. В пунктах несокрушимости многолюдно, однако запасов электроэнергии и горячего чая хватает для всех пассажиров. Всего 12 пунктов несокрушимости круглосуточно работают на вокзалах Днепропетровской и Запорожской областей.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает ежедневный террор. Ее действия не имеют ничего общего с поиском мира, - Цахкна
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
співали гімн раші та навчалися
по рашистським підручникам.
Ми цей рашизм ще довго будемо
викорінювати не тільки в Україні,
але й в усьму світі.