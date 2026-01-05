Россия продолжает ежедневный террор. Ее действия не имеют ничего общего с поиском мира, - Цахкна.

Ночные атаки РФ на Украину не имеют никакого отношения к мирным усилиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал в Х.

"Россия продолжает свой ежедневный террор – нападения на мирных жителей, больницы и энергетическую инфраструктуру. Это военные преступления, и они не имеют ничего общего с поиском мира", – подчеркнул Цахкна.

Массированный удар 5 января

В ночь на 5 января 2026 года противник атаковал Украину 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 с Брянской и Воронежской области, а также 165 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды".

Чернигов враг атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

Российские военные также нанесли массированный ракетный удар по Киевской области. В Фастовском районе погиб мирный житель. Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

В Оболонском районе Киева обломки беспилотника упали на частное медицинское учреждение - погиб человек. Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда попал снаряд в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы. Четверо пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

В Полтавской области также работала ПВО. В результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.