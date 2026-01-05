Росія продовжує щоденний терор. Її дії не мають нічого спільного з пошуком миру, - Цахкна

Нічні атаки РФ на Україну не мають жодного стосунку до мирних зусиль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав у Х.

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"Росія продовжує свій щоденний терор – напади на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Це воєнні злочини, і вони не мають нічого спільного з пошуком миру", – наголосив Цахкна.

Масований удар 5 січня

У ніч на 5 січня 2026 року противник атакував Україну 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької області, а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".

Чернігів ворог атакував балістичними ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Російські військові також завдали масованого ракетного удару по Київській області. У Фастівському районі загинув мирний мешканець. Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

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В Оболонському районі Києва уламки безпілотника впали на приватний медичний заклад - загинула людина. З 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані.

На Полтавщині також працювала ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю будівлі та складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі.