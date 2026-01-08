Нічна атака РФ знеструмила Дніпропетровщину та Запоріжжя
Уночі 8 січня ворог завдав вкотре ударів по об’єктах енергетики. Дніпропетровська та Запорізька області залишилися майже без світла, аварійні бригади працюють над відновленням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив в.о міністра енергетики України Артем Некрасов.
Ситуація на Дніпропетровщині
Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.
Внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас щоб уникнути повторних масових знеструмлень, просимо обмежити користування потужними електроприладами.
Знеструмлення через негоду
Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
У низці областей застосовані ГАВ
У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення.
Триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові - погодинні. Графіки аварійних відключень - тимчасово продовжать діяти на Донеччині.
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