Ночная атака РФ обесточила Днепропетровщину и Запорожье
Ночью 8 января враг нанес очередные удары по объектам энергетики. Днепропетровская и Запорожская области остались почти без света, аварийные бригады работают над восстановлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Ситуация на Днепропетровщине
По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры заживляются частично.
В результате атаки в Днепропетровской области было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность. На Запорожье электроснабжение восстановлено. В то же время, чтобы избежать повторных массовых отключений электроэнергии, просим ограничить использование мощных электроприборов.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
В ряде областей применены ГАВ
В Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром были вынужденно применены аварийные отключения.
Продолжается постепенная замена аварийных отключений на плановые - почасовые. Графики аварийных отключений - временно продолжат действовать в Донецкой области.
