РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11694 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
654 0

Ремонтные работы на Днепропетровщине и Запорожье после атаки РФ продолжаются

Удары РФ по Днепру и Запорожью: что известно о ситуации?

В Днепропетровской и Запорожской областях продолжаются работы по восстановлению сети после российских ударов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Днепропетровщина

По его словам, в настоящее время продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более чем миллиона абонентов.

Уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме.

Левый берег Днепра - с водой пониженного давления. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Читайте: Правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове проверят, - Свириденко

Запорожская область

Энергетики работали в течение ночи, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Читайте также: РФ атаковала Украину 97 БПЛА: ПВО обезвредила 70 целей. ИНФОГРАФИКА

Железная дорога

В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме.

"Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости", - подытожил вице-премьер.

Читайте: Весь Славутич уже с электричеством, дома запитаны, - ОВА

Что предшествовало?

Читайте: Россияне нанесли удар по Синельниковщине: погибла женщина, еще три человека ранены

Автор: 

обстрел (31217) энергетика (2995) Запорожская область (3958) Днепропетровская область (4847)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 