Ремонтные работы на Днепропетровщине и Запорожье после атаки РФ продолжаются
В Днепропетровской и Запорожской областях продолжаются работы по восстановлению сети после российских ударов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Днепропетровщина
По его словам, в настоящее время продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более чем миллиона абонентов.
Уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме.
Левый берег Днепра - с водой пониженного давления. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.
Запорожская область
Энергетики работали в течение ночи, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.
Железная дорога
В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме.
"Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости", - подытожил вице-премьер.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.
- В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
