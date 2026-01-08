Ремонтные работы на Днепропетровщине и Запорожье после атаки РФ продолжаются

В Днепропетровской и Запорожской областях продолжаются работы по восстановлению сети после российских ударов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Днепропетровщина

По его словам, в настоящее время продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более чем миллиона абонентов.

Уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме.

Левый берег Днепра - с водой пониженного давления. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Запорожская область

Энергетики работали в течение ночи, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Железная дорога

В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме.

"Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости", - подытожил вице-премьер.

Что предшествовало?

Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.

ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.

В Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.

Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.

