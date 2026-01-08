РФ атаковала Украину 97 БПЛА: ПВО обезвредила 70 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские войска выпустили по Украине 97 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, пуски фиксировались из направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины.

Около 70 из них – "шахеды".

Работа ПВО

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и юге страны.



Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

