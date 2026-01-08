РФ атакувала Україну 97 БпЛА: ППО знешкодила 70 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські війська випустили по Україні 97 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, пуски фіксувалися із напрямків: Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України.

Близько 70 із них – "шахеди".

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Робота ППО

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни.



Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

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