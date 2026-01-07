Россияне нанесли удар по Синельниковщине: погибла женщина, еще три человека ранены
Сегодня, 7 января, российские войска нанесли удар по громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Трагическая весть из Васильковской громады Синельниковского района. Туда агрессор направил БПЛА. Из-за этого погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще три человека пострадали:
- 56-летняя местная женщина
- мужчины 43 и 75 лет.
Сообщается, что все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр дронами, есть семь пострадавших, среди них двое детей.
