Россияне нанесли удар по Синельниковщине: погибла женщина, еще три человека ранены

Сегодня, 7 января, российские войска нанесли удар по громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Трагическая весть из Васильковской громады Синельниковского района. Туда агрессор направил БПЛА. Из-за этого погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три человека пострадали:

56-летняя местная женщина

мужчины 43 и 75 лет.

Сообщается, что все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести.

Что предшествовало?