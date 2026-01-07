Росіяни вдарили по Синельниківщині: загинула жінка, ще трьох людей поранено

Сьогодні, 7 січня, російські війська завдали удару по громаді в Синельниківському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Трагічна звістка з Васильківської громади Синельниківщини. Туди агресор скерував БпЛА. Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ще троє людей постраждали:

56-річна місцева жінка

чоловіки 43 та 75 років.

Повідомляється, що всі залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості.

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Що передувало?