Ремонтні роботи на Дніпропетровщині та Запоріжжі після атаки РФ тривають

У Дніпропетровській та Запорізькій областях тривають роботи з відновлення мережі після російських ударів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпропетровщина

За його словами, наразі тривають ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.

Вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі.

Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.

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Запорізька область

Енергетики працювали протягом ночі, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

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Залізниця

У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі.

"Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності", - підсумував віцепрем'єр.

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Що передувало?

Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.

ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру .

У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком .

Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання . Котельні працюють у штатному режимі .

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