Ремонтні роботи на Дніпропетровщині та Запоріжжі після атаки РФ тривають
У Дніпропетровській та Запорізькій областях тривають роботи з відновлення мережі після російських ударів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Дніпропетровщина
За його словами, наразі тривають ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.
Вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі.
Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.
Запорізька область
Енергетики працювали протягом ночі, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.
Залізниця
У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі.
"Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності", - підсумував віцепрем'єр.
Що передувало?
- Ввечері 7 січня росіяни атакували Дніпропетровську область. Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.
- ППО збила над Дніпропетровщиною 31 дрон. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
- У Запоріжжі після атаки рашистів порадили громадянам обмежити користування мобільним зв'язком.
- Згодом стало відомо, що у знеструмленому Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Котельні працюють у штатному режимі.
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