Увесь Славутич вже зі світлом, оселі заживлені, - ОВА
Славутич на Київщині знову зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей заживлені.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
У місто повернули світло
"Дякую енергетикам, рятівникам, комунальникам і місцевій владі за злагоджену та самовіддану роботу. Вони працювали безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини.
Окрема подяка мешканцям Славутича - за витримку, терпіння, взаємну підтримку та відповідальне ставлення. У такі моменти особливо відчувається сила громади та справжня єдність", - зауважив він.
Що передувало?
- У ніч на 5 січня 2025 року війська РФ атакували енергооб'єкти у Київській області.
- Згодом стало відомо, що через ворожу атаку знеструмлено Славутич.
- У Славутичі було пошкоджено багатоквартирний будинок. Через атаку місто залишалося без централізованого електропостачання - без світла майже 8,5 тисячі родин.
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