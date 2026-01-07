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Новини Удари по енергетиці
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Увесь Славутич вже зі світлом, оселі заживлені, - ОВА

Енергоживлення Славутича

Славутич на Київщині знову зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей заживлені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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У місто повернули світло

"Дякую енергетикам, рятівникам, комунальникам і місцевій владі за злагоджену та самовіддану роботу. Вони працювали безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини.

Окрема подяка мешканцям Славутича - за витримку, терпіння, взаємну підтримку та відповідальне ставлення. У такі моменти особливо відчувається сила громади та справжня єдність", - зауважив він.

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Що передувало?

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Київська область (4724) електроенергія (6932) Славутич (51)
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