Увесь Славутич вже зі світлом, оселі заживлені, - ОВА

Славутич на Київщині знову зі світлом. Електропостачання в місті повністю відновлено, оселі людей заживлені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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У місто повернули світло

"Дякую енергетикам, рятівникам, комунальникам і місцевій владі за злагоджену та самовіддану роботу. Вони працювали безперервно, у складних умовах, щоб якомога швидше повернути світло в родини.

Окрема подяка мешканцям Славутича - за витримку, терпіння, взаємну підтримку та відповідальне ставлення. У такі моменти особливо відчувається сила громади та справжня єдність", - зауважив він.

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Що передувало?

У ніч на 5 січня 2025 року війська РФ атакували енергооб'єкти у Київській області.

Згодом стало відомо, що через ворожу атаку знеструмлено Славутич.

У Славутичі було пошкоджено багатоквартирний будинок. Через атаку місто залишалося без централізованого електропостачання - без світла майже 8,5 тисячі родин.

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