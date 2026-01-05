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Рашисти атакували енергетику Харкова ракетами: пошкодження значні. ФОТО

РФ масовано атакувала енергетику Харкова: що відомо про наслідки?

Російські загарбники завдали низки ударів по об'єктах енергетики у Харкові.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Маємо дуже значні пошкодження", - зазначив очільник міста.

За даними прокуратури області, армія РФ атакувала місто пʼятьма ракетами.

Їх тип буде встановлено після проведення необхідних експертних досліджень.

РФ масовано атакувала енергетику Харкова: що відомо про наслідки?
РФ масовано атакувала енергетику Харкова: що відомо про наслідки?

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Що передувало?

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