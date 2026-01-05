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Рашисты атаковали энергетику Харькова: повреждения значительные. ФОТО

РФ массированно атаковала энергетику Харькова: что известно о последствиях?

Российские захватчики нанесли ряд ударов по объектам энергетики в Харькове.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.

Имеем очень значительные повреждения", - отметил глава города.

По данным прокуратуры области, армия РФ атаковала город пятью ракетами.

Их тип будет установлен после проведения необходимых экспертных исследований.

РФ масовано атакувала енергетику Харкова: що відомо про наслідки?
РФ масовано атакувала енергетику Харкова: що відомо про наслідки?

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Что предшествовало?

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