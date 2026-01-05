Рашисты атаковали энергетику Харькова: повреждения значительные. ФОТО
Российские захватчики нанесли ряд ударов по объектам энергетики в Харькове.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.
Имеем очень значительные повреждения", - отметил глава города.
По данным прокуратуры области, армия РФ атаковала город пятью ракетами.
Их тип будет установлен после проведения необходимых экспертных исследований.
Читайте также: Рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру: возник пожар, повреждено предприятие
Что предшествовало?
- Днем, 5 января, российские оккупанты нанесли не менее 5 ударов по Харькову. Россияне атаковали ракетами и беспилотниками.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль