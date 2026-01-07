Весь Славутич уже с электричеством, дома запитаны, - ОВА

Славутич в Киевской области снова с электричеством. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей запитаны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник.

В город вернули свет

"Спасибо энергетикам, спасателям, коммунальщикам и местным властям за слаженную и самоотверженную работу. Они работали без перерыва, в сложных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет в семьи.

Отдельная благодарность жителям Славутича - за выдержку, терпение, взаимную поддержку и ответственное отношение. В такие моменты особенно ощущается сила общины и настоящее единство", - отметил он.

Что предшествовало?

В ночь на 5 января 2025 года войска РФ атаковали энергообъекты в Киевской области.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеской атаки обесточен Славутич.

В Славутиче был поврежден многоквартирный дом. Из-за атаки город остался без централизованного электроснабжения - без света почти 8,5 тысячи семей.

