Весь Славутич уже с электричеством, дома запитаны, - ОВА
Славутич в Киевской области снова с электричеством. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей запитаны.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
В город вернули свет
"Спасибо энергетикам, спасателям, коммунальщикам и местным властям за слаженную и самоотверженную работу. Они работали без перерыва, в сложных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет в семьи.
Отдельная благодарность жителям Славутича - за выдержку, терпение, взаимную поддержку и ответственное отношение. В такие моменты особенно ощущается сила общины и настоящее единство", - отметил он.
Что предшествовало?
- В ночь на 5 января 2025 года войска РФ атаковали энергообъекты в Киевской области.
- Впоследствии стало известно, что из-за вражеской атаки обесточен Славутич.
- В Славутиче был поврежден многоквартирный дом. Из-за атаки город остался без централизованного электроснабжения - без света почти 8,5 тысячи семей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий07.01.2026 08:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль