Удары по энергетике
152 1

Весь Славутич уже с электричеством, дома запитаны, - ОВА

Энергоснабжение Славутича

Славутич в Киевской области снова с электричеством. Электроснабжение в городе полностью восстановлено, дома людей запитаны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

В город вернули свет

"Спасибо энергетикам, спасателям, коммунальщикам и местным властям за слаженную и самоотверженную работу. Они работали без перерыва, в сложных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть свет в семьи.

Отдельная благодарность жителям Славутича - за выдержку, терпение, взаимную поддержку и ответственное отношение. В такие моменты особенно ощущается сила общины и настоящее единство", - отметил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Заживлені і добре. А навіщо про це повідомляти на весь світ. Щоб знову прилетіло? Шоумени грьобані.
