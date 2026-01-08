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В Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня, - Филатов. ВИДЕО

После ударов РФ по объектам энергетики ситуация в Днепре чисто технически одна из самых сложных.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей, а также Запорожской области.
Впрочем, с чисто технической точки зрения, в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", - отметил глава города.

По словам Филатова, с ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы. 

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"Из самого важного. В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.

Канализация города также восстановлена.

Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания.

Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков.

Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу", - добавил мэр.

Что предшествовало?

Автор: 

Днепр (4666) обстрел (33860) Филатов Борис (571)
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Топ комментарии
+35
коротше кажучи, котельні без альтернативних джерел живлення, вода - також. і це четвертий рік повномасштабки.
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08.01.2026 12:12 Ответить
+22
Так Зеленський і його ''ефективні'' менеджери забрали із бюджета міст всі гроші. То де ті гроші і їх ефективне використання для громад? Таке враження, що добре тільки деркачам, галущенкам, міндічам, цукерманам, шефірами, наємам і самому Зе, рідня якого вся за кордоном і не бідує, як решта українців. Але це свідомий вибір 2019 року.
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08.01.2026 12:43 Ответить
+18
Гроші всі вкрали, а тепер "ситуація національного рівня".
Надіюся Міндічу та його друзям зараз тепло.
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08.01.2026 12:22 Ответить

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