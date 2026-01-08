В Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня, - Филатов. ВИДЕО

После ударов РФ по объектам энергетики ситуация в Днепре чисто технически одна из самых сложных.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей, а также Запорожской области.

Впрочем, с чисто технической точки зрения, в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", - отметил глава города.

По словам Филатова, с ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы.

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"Из самого важного. В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.



Канализация города также восстановлена.



Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания.



Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков.



Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу", - добавил мэр.

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