В Днепре после ударов РФ - чрезвычайная ситуация национального уровня, - Филатов. ВИДЕО
После ударов РФ по объектам энергетики ситуация в Днепре чисто технически одна из самых сложных.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей, а также Запорожской области.
Впрочем, с чисто технической точки зрения, в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", - отметил глава города.
По словам Филатова, с ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы.
"Из самого важного. В больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.
Канализация города также восстановлена.
Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания.
Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется. Все благодаря титаническим усилиям энергетиков и коммунальщиков.
Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу", - добавил мэр.
Что предшествовало?
- Вечером 7 января россияне атаковали Днепропетровскую область. Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 31 дрон. В результате атаки повреждена инфраструктура.
- На Запорожье после атаки рашистов посоветовали гражданам ограничить пользование мобильной связью.
- Впоследствии стало известно, что в обесточенном Запорожье постепенно восстанавливается водоснабжение. Котельные работают в штатном режиме.
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