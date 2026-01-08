МВС про ситуацію на Дніпропетровщині: розгорнуто понад 1500 Пунктів незламності, поліціянти інформують про тривоги гучномовцями

Фото: Telegraf / Ян Доброносов

Дніпропетровщина сьогодні переживає надзвичайно складні часи. Росія свідомо тероризує один із найбільших регіонів України, намагаючись залишити людей без життєво необхідних ресурсів – світла, води та тепла.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пункти незламності

"Рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліцейських, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки", - зазначив Клименко.

Міністр звернув увагу, що на Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 Пунктів Незламності та наметів для обігріву.

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"Допомагаємо із підключенням об'єктів критичної інфраструктури до резервних джерел живлення. У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг", - наголосив він.

Негода в областях

За словами очільника МВС, водночас у західних областях України вирує негода, ускладнений рух на дорогах та ожеледиця.

"Рятувальники та поліцейські допомагають водіям вибратися із заметів. До ліквідації наслідків стихії залучені майже сотня нарядів поліції та рятувальники ДСНС з технікою підвищеної прохідності",- зауважив Ігор Клименко.

За даними гідрометеорологічного центру, складні погодні умови триватимуть ще близько тижня.

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