2 163 19
[Киевлянам дали рекомендации в связи с похолоданием и возможными ударами РФ. СПИСОК
Жителей Киева просят позаботиться о своей безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов войсками РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие рекомендации были даны в КГГА.
Что известно
Так, граждан просят найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить адреса, чтобы в случае необходимости быстро сориентироваться.
Также советуют
- проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;
- позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних любимцев;
- сделать запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электроэнергии для приготовления;
- по возможности утеплить жилище: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.
В КГГА отметили, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.
Также к работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.
Топ комментарии
+5 Kravchenko Igor
показать весь комментарий08.01.2026 15:39 Ответить Ссылка
+5 Dmitry Mosendz #601265
показать весь комментарий08.01.2026 15:41 Ответить Ссылка
+5 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий08.01.2026 15:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можливі????
сто відсотків буде!
тим більше, що головна прикмета в дії!
верховна гундоса зе!гніда не в києві!
По запасам дурнів ми напевно на першому місці в світі.