РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11593 посетителя онлайн
Новости Снегопад в Украине
2 163 19

[Киевлянам дали рекомендации в связи с похолоданием и возможными ударами РФ. СПИСОК

Советы киевлянам во время возможных обстрелов и похолодания

Жителей Киева просят позаботиться о своей безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов войсками РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие рекомендации были даны в КГГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, граждан просят найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить адреса, чтобы в случае необходимости быстро сориентироваться.

Читайте также: Сильный снегопад ожидается завтра в Киеве: водителей просят не пользоваться автомобилями

Также советуют

  • проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;
  • позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних любимцев;
  • сделать запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электроэнергии для приготовления;
  • по возможности утеплить жилище: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

В КГГА отметили, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Также к работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.

Смотрите также: Запад и центр Украины накрыли снегопады: сотни ДТП и ограничения движения грузовиков. ВИДЕО

Автор: 

КГГА (3027) Киев (26512) обстрел (31217) морозы (199)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Шоб ото вони робили без таких порад, дякувати державв.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:39 Ответить
+5
А нащо потрібна така держава, що громадянам треба дбати про себе виключно самим?
показать весь комментарий
08.01.2026 15:41 Ответить
+5
та можливі удари РФ

можливі????
сто відсотків буде!
тим більше, що головна прикмета в дії!
верховна гундоса зе!гніда не в києві!
показать весь комментарий
08.01.2026 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоб ото вони робили без таких порад, дякувати державв.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:39 Ответить
А нащо потрібна така держава, що громадянам треба дбати про себе виключно самим?
показать весь комментарий
08.01.2026 15:41 Ответить
Головне щоб пам*ятали про обов*зки!
показать весь комментарий
08.01.2026 15:43 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 16:08 Ответить
Яку збудували - таку і маєте
показать весь комментарий
08.01.2026 15:50 Ответить
Їдь в кацапстан. Там для тебе найкраща держава. Якщо ти ще не там.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:04 Ответить
Дуже дякую за пораду, але я не фанат тоталітарно-бандитських помийок типу кацапстану чи україни. Як тільки буде змога, я дійсно з задоволенням пойду до цивілізованої держави, а ви тут можете далі будувати концтабір своєї мрії.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:11 Ответить
Можеш починати збирати лахи! 🤬 Україна -ге помийка!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:20 Ответить
Та ти шо, ти ще назви її правовою державою, можеш тоді одразу перемогти в будь-якій гумористичній передачі.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:21 Ответить
та можливі удари РФ

можливі????
сто відсотків буде!
тим більше, що головна прикмета в дії!
верховна гундоса зе!гніда не в києві!
показать весь комментарий
08.01.2026 15:42 Ответить
Вісім останніх років держава закатувала всі свої гроші в асфальт. Перевірте, чи є рядом асфальт. Закривайте небо асфальтом. Грійтсеь асфальтом. Вживайте асфальт в їжу. Заряджайте від асфальту мобіли і більше ніколи в житті не голосуйте на виборах по приколу.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:44 Ответить
А куди дурні пропадуть ?Могут павтаріть
показать весь комментарий
08.01.2026 15:45 Ответить
Нажаль можуть
По запасам дурнів ми напевно на першому місці в світі.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:49 Ответить
Якщо в абсолютному вимірі-то в США значно більше...
показать весь комментарий
08.01.2026 16:04 Ответить
Плутаєте причину і наслідок. Для освіження пам'яті відкривайте новини за початок 2019р і читайте що громадяни писали про кошти на армію та озброєння. Потім ці громадяни пішли на вибори.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:50 Ответить
Борщовий набір тоді подорожчав і свою бридку справу зробив .Наріт нє віноват!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 15:59 Ответить
Не дарма Голобородько потужно с бався
показать весь комментарий
08.01.2026 15:46 Ответить
Ідуть великі морози, так що ясно що буде потужна ракетна атака. Зберігаємо спокій. Прорвемося.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:18 Ответить
 
 