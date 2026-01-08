[Киевлянам дали рекомендации в связи с похолоданием и возможными ударами РФ. СПИСОК

Жителей Киева просят позаботиться о своей безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов войсками РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие рекомендации были даны в КГГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, граждан просят найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить адреса, чтобы в случае необходимости быстро сориентироваться.

Читайте также: Сильный снегопад ожидается завтра в Киеве: водителей просят не пользоваться автомобилями

Также советуют

проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;

позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних любимцев;

сделать запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электроэнергии для приготовления;

по возможности утеплить жилище: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

В КГГА отметили, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Также к работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.

Смотрите также: Запад и центр Украины накрыли снегопады: сотни ДТП и ограничения движения грузовиков. ВИДЕО