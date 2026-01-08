Запад и центр Украины накрыли снегопады: сотни ДТП и ограничения движения грузовиков. ВИДЕО
Из-за осложнения погодных условий и интенсивных снегопадов в ряде западных и центральных областей Украины зафиксированы сотни ДТП и введены ограничения движения тяжеловесного транспорта на отдельных участках дорог.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об осложнениях погодных условий, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на дорогах
"По состоянию на 12:00 сложная ситуация с осадками на территории
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Ривненской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой
- и местами Винницкой и Житомирской областей.
В указанных областях наблюдается большая интенсивность осадков в виде снега.
Сообщение о ДТП
- С начала суток спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:
- по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные.
▪️ по Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных.
Действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств:
✅Ограничения отменены:
⏰ в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.
❌Ограничения продолжаются:
⏰С 12:00 — на территории Ривненской области на следующих автомобильных дорогах:
📍М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через гг. Львов, Мукачево и Ужгород), в пределах Ривненской области;
📍 Н-22 Устилуг — Луцк — Ривне, в пределах Ривненской области.
⏰С 12:00 — на территории Житомирской области
📍М-06 Киев — Чоп (в г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 — км 258+513 только в направлении Ривненской области.
⏰ С 13:15 — на территории Львовской области
📍М-06 Киев — Чоп 432+877 — 487+000 в направлении Ривненской области
- На данный момент превентивно ограничивают движение грузового транспорта на территории Киевской, Волынской, Львовской и Тернопольской областей.
- Экипажи патрульной полиции ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение опасных ситуаций на дороге, а также оказание помощи водителям и пешеходам.
- На автомобильных дорогах общего пользования продолжается обработка дорожного покрытия противогололедной смесью, очистка проезжей части от снега.
"Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости из-за сложных погодных условий!", — обратились в полиции к участникам движения.
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