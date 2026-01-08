Запад и центр Украины накрыли снегопады: сотни ДТП и ограничения движения грузовиков. ВИДЕО

Из-за осложнения погодных условий и интенсивных снегопадов в ряде западных и центральных областей Украины зафиксированы сотни ДТП и введены ограничения движения тяжеловесного транспорта на отдельных участках дорог.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил об осложнениях погодных условий, информирует Цензор.НЕТ.

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Ситуация на дорогах

"По состоянию на 12:00 сложная ситуация с осадками на территории

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ривненской,

Тернопольской,

Хмельницкой

и местами Винницкой и Житомирской областей.

В указанных областях наблюдается большая интенсивность осадков в виде снега.

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Сообщение о ДТП

С начала суток спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

по Украине: 319 вызовов о ДТП, из которых 47 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные.

▪️ по Киеву: 40 вызовов, предварительно без травмированных.

Действуют ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств:

✅Ограничения отменены:

⏰ в Ивано-Франковской области на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

❌Ограничения продолжаются:

⏰С 12:00 — на территории Ривненской области на следующих автомобильных дорогах:

📍М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через гг. Львов, Мукачево и Ужгород), в пределах Ривненской области;

📍 Н-22 Устилуг — Луцк — Ривне, в пределах Ривненской области.

⏰С 12:00 — на территории Житомирской области

📍М-06 Киев — Чоп (в г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 — км 258+513 только в направлении Ривненской области.

⏰ С 13:15 — на территории Львовской области

📍М-06 Киев — Чоп 432+877 — 487+000 в направлении Ривненской области

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На данный момент превентивно ограничивают движение грузового транспорта на территории Киевской, Волынской, Львовской и Тернопольской областей.

Экипажи патрульной полиции ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение опасных ситуаций на дороге, а также оказание помощи водителям и пешеходам.

На автомобильных дорогах общего пользования продолжается обработка дорожного покрытия противогололедной смесью, очистка проезжей части от снега.

"Призываем водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости из-за сложных погодных условий!", — обратились в полиции к участникам движения.

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