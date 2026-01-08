Киевавтодор предупредил об осложнениях погоды: водителям советуют пересесть на общественный транспорт
Киев готовится к ухудшению погодных условий. В первой половине дня четверга, 8 января, синоптики прогнозируют сильный снегопад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы корпорации "Киевавтодор" Александра Федоренко для РБК-Украина.
- Интенсивность осадков может достигать 4-5 сантиметров снега в час. Активная фаза снегопада продлится ориентировочно до 16:00-17:00.
Коммунальные службы уже готовятся к работе в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд транспорта и безопасность жителей города.
Подготовка дорожных служб
В "Киевавтодоре" отмечают, что спецтехника будет работать превентивно. Дорожники будут обрабатывать улицы противогололедными материалами и формировать колонны для оперативной очистки проезжей части.
"В четверг в первой половине дня ожидается ухудшение погодных условий — снег 4–5 см в час. И где-то до 16–17 часов будет такой сильный снег", — подчеркнул Александр Федоренко.
Коммунальные службы призывают водителей и пешеходов учитывать погодные условия и планировать свои передвижения заранее.
Рекомендации для жителей столицы
Городские власти дали ряд советов, которые помогут уменьшить нагрузку на дороги и ускорить уборку города:
-
водителям советуют пользоваться общественным транспортом;
-
владельцев автомобилей просят не парковаться на обочинах;
-
автомобили, которые будут мешать работе техники, могут быть эвакуированы;
-
пешеходам рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах.
Такие меры позволят коммунальным службам более эффективно справиться с последствиями непогоды и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что в Украине возможны внеплановые отключения света из-за ухудшения погоды.
