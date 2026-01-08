Київавтодор попередив про ускладнення погоди: водіям радять пересісти на громадський транспорт

Київ готується до погіршення погодних умов. У першій половині дня четверга, 8 січня, синоптики прогнозують сильний снігопад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови корпорації "Київавтодор" Олександра Федоренка для РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інтенсивність опадів може сягати 4–5 сантиметрів снігу на годину. Активна фаза снігопаду триватиме орієнтовно до 16:00–17:00.

Комунальні служби вже готуються до роботи в посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд транспорту та безпеку мешканців міста.

Підготовка дорожніх служб

У "Київавтодорі" зазначають, що спецтехніка працюватиме превентивно. Дорожники здійснюватимуть обробку вулиць протиожеледними матеріалами та формуватимуть колони для оперативного очищення проїжджої частини.

"У четвер в першій половині дня очікується погіршення погодних умов — снігу 4–5 см на годину. І десь до 16–17 години буде такий великий сніг", — наголосив Олександр Федоренко.

Комунальні служби закликають водіїв та пішоходів враховувати погодні умови та планувати свої пересування заздалегідь.

Читайте: Директорка ліцею на Київщині, де офіційно навчалися учні підпільної школи УПЦ, дала пояснення

Рекомендації для мешканців столиці

Міська влада надала низку порад, які допоможуть зменшити навантаження на дороги та прискорити прибирання міста:

водіям радять користуватися громадським транспортом;

власників авто просять не паркуватися на узбіччях;

автомобілі, що заважатимуть роботі техніки, можуть бути евакуйовані;

пішоходам рекомендують бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Такі заходи дозволять комунальним службам ефективніше впоратися з наслідками негоди та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про те, що в Україні можливі позапланові відключення світла через погіршення погоди.

Також читайте: Підпільна школа при монастирі в Києві: освітня омбудсманка Лещик заявила про низку порушень