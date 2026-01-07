Прем’єрка Свириденко попередила про позапланові відключення світла через погоду

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про те, що в Україні можливі позапланові відключення світла через погіршення погоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережах.

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Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області 8 січня близько четвертої ранку. Вночі температура може опуститися до — 20°C, вдень очікується до — 10°C. Сильний снігопад і мороз створюють ризик перебоїв з електропостачанням, а також ускладнюють рух на дорогах.

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Підготовка критичної інфраструктури

Свириденко зазначила, що погіршення погодних умов накладає додаткове навантаження на енергетичну систему, яка працює в умовах атак ворога. Уряд ухвалив рішення для забезпечення стабільності роботи критичної інфраструктури та мінімізації наслідків негоди.

"Енергетики та служби працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Ми робимо все можливе, щоб наслідки негоди були мінімальними", – написала прем’єрка.

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Уряд доручив:

МВС, ДСНС та Національній поліції забезпечити готовність снігоочисної техніки, машин підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву для оперативної допомоги на дорогах.

Агентству відновлення, обласним адміністраціям і Київській ОВА підготувати резерви пального та протиожеледні суміші для доріг, а також забезпечити оперативне реагування на наслідки негоди.

Профільним міністерствам та службам підготувати пункти незламності на випадок перебоїв з електро-, тепло-, газо- або водопостачанням та проблем із зв’язком.

Міненерго разом із Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад та при потребі – збільшення виробництва електроенергії та постачання газу, включно з імпортом з ЄС.

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Рекомендації для населення

Прем’єрка закликала громадян бути обережними під час піка негоди, обмежити поїздки та стежити за повідомленнями місцевої влади й профільних служб.

За можливості рекомендується залишатися вдома та користуватися укриттями або пунктами обігріву у разі перебоїв з комунальними послугами.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з 6 по 10 січня можливі тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту через складні погодні умови.

До слова, в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко під час телеефіру заявив, що аварійні відключення світла через погоду малоймовірні.

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