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Новини Негода на Тернопільщині
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Понад 12,5 тис. споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Негода на Тернопільщині

Через негоду на території Тернопільської області сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Станом на 6.00 год, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

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Тривають роботи

Зазначається, що оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.

Актуальні відключення можна переглядати на сайті АТ Тернопільобленерго у розділі "Планові/поточні відключення".

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негода (815) електроенергія (6921) Тернопільська область (711)
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