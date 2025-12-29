Понад 12,5 тис. споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду
Через негоду на території Тернопільської області сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.
Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Станом на 6.00 год, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Тривають роботи
Зазначається, що оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.
Актуальні відключення можна переглядати на сайті АТ Тернопільобленерго у розділі "Планові/поточні відключення".
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