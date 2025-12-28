748 000 родин у Києві знову зі світлом після масованої атаки, - ДТЕК

У Києві відновили електропостачання для 748 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок масованої російської атаки 27 грудня. Енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці, однак на лівому березі ситуація залишається складнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДТЕК повідомляє у телеграмі.

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"Нам вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки. В моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч", - написали у компанії.

Лівий берег Києва

"Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення", - ідеться в повідомленні.

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Правий берег Києва

Правий берег Києва повернувся до графіків відключень.

"Дякуємо щиро киянам за терпіння, розуміння та сильну підтримку. Світло тримається!", - додали в ДТЕК.

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