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Новини Відновлення електропостачання
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748 000 родин у Києві знову зі світлом після масованої атаки, - ДТЕК

Столиця відновила електропостачання

У Києві відновили електропостачання для 748 тисяч родин, які залишилися без світла внаслідок масованої російської атаки 27 грудня. Енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці, однак на лівому березі ситуація залишається складнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДТЕК повідомляє у телеграмі.

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"Нам вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки. В моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч", - написали у компанії.

Лівий берег Києва

"Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення", - ідеться в повідомленні.

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Правий берег Києва

Правий берег Києва повернувся до графіків відключень.

"Дякуємо щиро киянам за терпіння, розуміння та сильну підтримку. Світло тримається!", - додали в ДТЕК.

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Що передувало?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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Київ (21098) електроенергія (6921) ДТЕК (2073)
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Топ коментарі
+2
На дзвінок і запитання "коли буде світло" дамочки з ДТЕКу відповідають "за нашою інформацією, у вас світло є". І так вже тиждень
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28.12.2025 11:39 Відповісти
+2
Треба у дтэк галущенко підкинуть для державного контролю
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28.12.2025 14:17 Відповісти
+1
В Одесі ремонтні бригади ДТЕК не такі оперативні, люди по 7 діб без світла. Пора вже вводити державну адміністрацію в ДТЕК, щоб контролювати терміни та якість ремонтних робіт!
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28.12.2025 10:53 Відповісти

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