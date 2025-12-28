РУС
Новости Восстановление электроснабжения
1 154 12

748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК

Столица восстановила электроснабжение.

В Киеве восстановили электроснабжение для 748 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной российской атаки 27 декабря. Энергетикам удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы, однако на левом берегу ситуация остается более сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ДТЭК сообщает в телеграме.

"Нам удалось восстановить критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки. На данный момент количество семей Киева, оставшихся без электричества из-за обстрелов, достигало почти 750 тысяч", - написали в компании.

Левый берег Киева

"Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Правый берег Киева

Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.

"Спасибо киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку. Свет держится!" - добавили в ДТЭК.

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Топ комментарии
+1
Гігават звільненої енергії свириденко таки дропнули?))
28.12.2025 10:59 Ответить
+1
На дзвінок і запитання "коли буде світло" дамочки з ДТЕКу відповідають "за нашою інформацією, у вас світло є". І так вже тиждень
28.12.2025 11:39 Ответить
+1
Мене дивує заборона на використання перехоплювачів в межах великих міст. Хай шахед з десятками кг вибухівки влітає в будинки, а використовувати перехоплювачі з пів кіло не можна.
28.12.2025 11:42 Ответить
відключення на лівому березі переживуть, в них паур стейшен Bluetti
28.12.2025 10:42 Ответить
дякуйте Ахметову
28.12.2025 10:52 Ответить
В Одесі ремонтні бригади ДТЕК не такі оперативні, люди по 7 діб без світла. Пора вже вводити державну адміністрацію в ДТЕК, щоб контролювати терміни та якість ремонтних робіт!
28.12.2025 10:53 Ответить
це якийсь антисемітизм
28.12.2025 10:57 Ответить
На дзвінок і запитання "коли буде світло" дамочки з ДТЕКу відповідають "за нашою інформацією, у вас світло є". І так вже тиждень
28.12.2025 11:39 Ответить
Гігават звільненої енергії свириденко таки дропнули?))
28.12.2025 10:59 Ответить
40 ракет і 500 шахедів коту під хвіст
28.12.2025 11:01 Ответить
Так, знов пуйло обiсралось
28.12.2025 11:17 Ответить
Приклад саботажу осіб з держсекретарями КМУ та МінпаливЕнерго Закону!



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
28.12.2025 11:27 Ответить
Мене дивує заборона на використання перехоплювачів в межах великих міст. Хай шахед з десятками кг вибухівки влітає в будинки, а використовувати перехоплювачі з пів кіло не можна.
28.12.2025 11:42 Ответить
Тепла немає на лівому другу добу. Хай живуть Ахмєтов і слуги довго, довго....
28.12.2025 12:06 Ответить
Спасиба, Ринат, король Донбасса. (А як ти став монополістом по розподілу електроенергії?)
28.12.2025 12:36 Ответить
 
 