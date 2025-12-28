748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК

В Киеве восстановили электроснабжение для 748 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной российской атаки 27 декабря. Энергетикам удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы, однако на левом берегу ситуация остается более сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ДТЭК сообщает в телеграме.

"Нам удалось восстановить критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки. На данный момент количество семей Киева, оставшихся без электричества из-за обстрелов, достигало почти 750 тысяч", - написали в компании.

Левый берег Киева

"Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Правый берег Киева

Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.

"Спасибо киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку. Свет держится!" - добавили в ДТЭК.

