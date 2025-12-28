748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК
В Киеве восстановили электроснабжение для 748 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной российской атаки 27 декабря. Энергетикам удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы, однако на левом берегу ситуация остается более сложной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом ДТЭК сообщает в телеграме.
"Нам удалось восстановить критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки. На данный момент количество семей Киева, оставшихся без электричества из-за обстрелов, достигало почти 750 тысяч", - написали в компании.
Левый берег Киева
"Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Правый берег Киева
Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.
"Спасибо киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку. Свет держится!" - добавили в ДТЭК.
Что предшествовало?
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
