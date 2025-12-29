Более 12,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения на Тернопольщине из-за непогоды

Из-за непогоды на территории Тернопольской области произошли аварийные отключения 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Об этом сообщили в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"По состоянию на 6.00, в связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей, что привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Непогода привела к отключению электроэнергии во Львовской области, - "Львівобленерго"

Работы продолжаются

Отмечается, что оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме.

Актуальные отключения можно просматривать на сайте АО "Тернопільобленерго" в разделе "Плановые/текущие отключения".

Читайте также: 748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК