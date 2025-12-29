РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Непогода на Тернопольщине
172 1

Более 12,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения на Тернопольщине из-за непогоды

Непогода в Тернопольской области

Из-за непогоды на территории Тернопольской области произошли аварийные отключения 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Об этом сообщили в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"По состоянию на 6.00, в связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей, что привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Непогода привела к отключению электроэнергии во Львовской области, - "Львівобленерго"

Работы продолжаются

Отмечается, что оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме.

Актуальные отключения можно просматривать на сайте АО "Тернопільобленерго" в разделе "Плановые/текущие отключения".

Читайте также: 748 000 семей в Киеве снова с электричеством после массированной атаки, - ДТЭК

Автор: 

непогода (844) Тарифы на электроэнергию (2328) Тернопольская область (816)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому що мережі ще радянських часів...
показать весь комментарий
29.12.2025 09:34 Ответить
 
 