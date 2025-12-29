Более 12,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения на Тернопольщине из-за непогоды
Из-за непогоды на территории Тернопольской области произошли аварийные отключения 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.
Об этом сообщили в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По состоянию на 6.00, в связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей, что привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Работы продолжаются
Отмечается, что оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме.
Актуальные отключения можно просматривать на сайте АО "Тернопільобленерго" в разделе "Плановые/текущие отключения".
