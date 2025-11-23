Непогода привела к отключению электроэнергии на Львовщине, - "Львовоблэнерго"
В ряде районов Львовской области фиксируются отключения электроэнергии. Они обусловлены погодными условиями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Львовоблэнерго".
Как отмечается, налипание мокрого снега с порывами ветра, падение веток деревьев на провода из пределов охранных зон линий сегодня ночью привели к отключению электросетей в разных районах Львовской области.
По состоянию на 10:00 23 ноября из-за непогоды были обесточены 227 населенных пунктов полностью и 236 частично в:
🔸Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская часть);
🔸Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская часть);
🔸Западном РЭС (Городокская, Жолковская, Яворовская, Мостиская часть);
🔸Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская часть);
🔸Северному РЭС (Чевоноградско-Сокальская часть);
🔸ЛГЭМ (Пустомытовская, Жолковская часть).
Ликвидируют последствия непогоды 178 бригад "Львовоблэнерго" в составе 765 работников, задействовали 267 единиц техники.
