Непогода привела к отключению электроэнергии на Львовщине, - "Львовоблэнерго"

В ряде районов Львовской области фиксируются отключения электроэнергии. Они обусловлены погодными условиями.

Как отмечается, налипание мокрого снега с порывами ветра, падение веток деревьев на провода из пределов охранных зон линий сегодня ночью привели к отключению электросетей в разных районах Львовской области.

По состоянию на 10:00 23 ноября из-за непогоды были обесточены 227 населенных пунктов полностью и 236 частично в:

🔸Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская часть);

🔸Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская часть);

🔸Западном РЭС (Городокская, Жолковская, Яворовская, Мостиская часть);

🔸Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская часть);

🔸Северному РЭС (Чевоноградско-Сокальская часть);

🔸ЛГЭМ (Пустомытовская, Жолковская часть).

Ликвидируют последствия непогоды 178 бригад "Львовоблэнерго" в составе 765 работников, задействовали 267 единиц техники.

