Ожидаем сокращения отключений электроэнергии в ближайшие дни, - Свириденко

свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с главами областных военных администраций и руководством энергетического сектора по стабилизации энергоснабжения после новой волны российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.

Во встрече приняли участие вице-премьер Алексей Кулеба, и.о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита и глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Во время совещания участники заслушали доклады по обеспечению электроснабжения и тепла для населения и критической инфраструктуры в регионах. Также были проанализированы причины длительных отключений и предложены механизмы их сокращения.

Читайте также: В субботу света будет больше: отключения будут действовать круглосуточно, но для меньшего количества очередей, – "Укрэнерго"

Свириденко поручила министерствам, энергетическим компаниям и руководителям ОВА принять неотложные меры для улучшения ситуации. По оценке правительства, сокращение графиков отключений ожидается уже в ближайшие дни.

Свириденко Юлия (295) отключение света (531)
