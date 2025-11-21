Ожидаем сокращения отключений электроэнергии в ближайшие дни, - Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с главами областных военных администраций и руководством энергетического сектора по стабилизации энергоснабжения после новой волны российских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.
Во встрече приняли участие вице-премьер Алексей Кулеба, и.о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита и глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Во время совещания участники заслушали доклады по обеспечению электроснабжения и тепла для населения и критической инфраструктуры в регионах. Также были проанализированы причины длительных отключений и предложены механизмы их сокращения.
Свириденко поручила министерствам, энергетическим компаниям и руководителям ОВА принять неотложные меры для улучшения ситуации. По оценке правительства, сокращение графиков отключений ожидается уже в ближайшие дни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відро електрики дорівнює гігавату енергії, як і обіцяло найвеличніше. Зима не страшна - всі (з відрами) на Банкову (або на Кончу-Заспу, як запасний пункт) за обіцяним гігаватом! Ця влада ніколи не брехала! Це ж не "стіна Яценюка", "збагачення у 82 рази", "наживання на війні" та "грабування України"! "ЗЕплесінь" вас не обманює! Впєрдє!
"Ц" - Цікаво, а коли вони (татарово-зелено-дєрьмаківці) вже почнуть обіцяти про волю всіх незламних на Марсі (Венері/Юпітері/Плутоні/Нептуні) чи їх супутниках?