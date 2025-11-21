У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг, – "Укренерго"

Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

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Нагадаємо, 21 листопада в Україні діють обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

У Міністерстві енергетики також нагадали, що комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.