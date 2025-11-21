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Новини Відключення електроенергії
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У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг, – "Укренерго"

Відключення світла в суботу діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг

Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

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Нагадаємо, 21 листопада в Україні діють обмеження споживання електроенергіїграфіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

У Міністерстві енергетики також нагадали, що комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.

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електроенергія (4683) Укренерго (2175) відключення світла (850)
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"буде більше" - у вас там в Укренерго в менеджменті клінічні зебіли сидять
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21.11.2025 19:00 Відповісти
Ну більше - то таке. Дивився графік свій - ще та дупа.
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22.11.2025 05:37 Відповісти
Замість 15 годин без світла - 14,5 прямо, ну дуже побільшало!
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22.11.2025 09:26 Відповісти
Злочинні діяння «КабМіндічів» зеленського та бездіяльність, з 2019 року, гончарука, шмигаля, а тепер і свириденко, разом з власниками об'єктів паливно-енергетичної галузі бачать, як Українці, так і Західні Партнери!!
Як прибутки ділити і тарифи піднімати, вони перші, а як готувати галузь до функціонування в Особливий період, язики в задницю поховали!!!
Данилов з умеровим це підтверджують, слідчим з СБУ ГПУ ДБР САП НАБУ БЕБ …..
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22.11.2025 09:54 Відповісти

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