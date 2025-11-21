Очікуємо на скорочення відключень електроенергії у найближчі дні, - Свириденко
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з головами обласних військових адміністрацій та керівництвом енергетичного сектору щодо стабілізації енергопостачання після нової хвилі російських обстрілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.
У зустрічі взяли участь віцепрем’єр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова "Укренерго" Віталій Зайченко.
Під час наради учасники заслухали доповіді щодо забезпечення електропостачання та тепла для населення і критичної інфраструктури в регіонах. Також було проаналізовано причини тривалих відключень та запропоновано механізми їх скорочення.
Свириденко доручила міністерствам, енергетичним компаніям та очільникам ОВА вжити невідкладних заходів для покращення ситуації. За оцінкою уряду, скорочення графіків відключень очікується вже найближчими днями.
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болгарськіпуйловські реактори не ************...
Будемо експортувати!!!
Відро електрики дорівнює гігавату енергії, як і обіцяло найвеличніше. Зима не страшна - всі (з відрами) на Банкову (або на Кончу-Заспу, як запасний пункт) за обіцяним гігаватом! Ця влада ніколи не брехала! Це ж не "стіна Яценюка", "збагачення у 82 рази", "наживання на війні" та "грабування України"! "ЗЕплесінь" вас не обманює! Впєрдє!
"Ц" - Цікаво, а коли вони (татарово-зелено-дєрьмаківці) вже почнуть обіцяти про волю всіх незламних на Марсі (Венері/Юпітері/Плутоні/Нептуні) чи їх супутниках?