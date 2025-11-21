УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії
2 954 28

Очікуємо на скорочення відключень електроенергії у найближчі дні, - Свириденко

свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з головами обласних військових адміністрацій та керівництвом енергетичного сектору щодо стабілізації енергопостачання після нової хвилі російських обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

У зустрічі взяли участь віцепрем’єр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

Під час наради учасники заслухали доповіді щодо забезпечення електропостачання та тепла для населення і критичної інфраструктури в регіонах. Також було проаналізовано причини тривалих відключень та запропоновано механізми їх скорочення.

Також читайте: У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг, – "Укренерго"

Свириденко доручила міністерствам, енергетичним компаніям та очільникам ОВА вжити невідкладних заходів для покращення ситуації. За оцінкою уряду, скорочення графіків відключень очікується вже найближчими днями.

Автор: 

Свириденко Юлія (922) відключення світла (1685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
ОВА розпочали виробляти електроенергію? А я а.. х...є!
показати весь коментар
21.11.2025 19:33 Відповісти
+9
ви можете лише киздіти ZеГнида свириденко
показати весь коментар
21.11.2025 19:37 Відповісти
+9
показати весь коментар
21.11.2025 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОВА розпочали виробляти електроенергію? А я а.. х...є!
показати весь коментар
21.11.2025 19:33 Відповісти
нехер делать: в киеве был мамедов - стал ткаченко
показати весь коментар
21.11.2025 19:44 Відповісти
Вони до велотренажерів приладнали генератори
показати весь коментар
21.11.2025 20:01 Відповісти
я уявляю там мязи - крутять же майже 24/7
показати весь коментар
21.11.2025 20:03 Відповісти
Используют подсказку квартала. Оденут Зеленского, ОПу и правительство в шерстяные свитера, а народу выдадут эбонитовые палки. Народ поработает палками на совесть и добытой энергии хватит с головой.
показати весь коментар
21.11.2025 21:02 Відповісти
навіть болгарські пуйловські реактори не ************...
Будемо експортувати!!!
показати весь коментар
21.11.2025 21:06 Відповісти
Прямо на марафоні. Ідіоти "95 кварталу" пропонували зеку-януковичу виробляти електроенергію на Майдані, одягнувши майданівців в шерстяні світера, а півням, що назвили беркутом дати палиці ...
показати весь коментар
21.11.2025 21:13 Відповісти
ЗЕздить
показати весь коментар
21.11.2025 19:37 Відповісти
ви можете лише киздіти ZеГнида свириденко
показати весь коментар
21.11.2025 19:37 Відповісти
ще одна дурепа почала каркати, ще накаркає
показати весь коментар
21.11.2025 19:53 Відповісти
Міндіч з Ізраіля пришле?
показати весь коментар
21.11.2025 19:39 Відповісти
алібаба напрягне міндіча...
показати весь коментар
21.11.2025 19:42 Відповісти
вана працює.
показати весь коментар
21.11.2025 19:41 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 19:49 Відповісти
Навіщол про це говорити??? Ну зараз же ж підуть нові удари по енергетиці.
показати весь коментар
21.11.2025 20:05 Відповісти
так і станеться бо піпл повинен схавати підписання капітуляції. тому і світло дасте а може і бензин здешевшае
показати весь коментар
21.11.2025 20:06 Відповісти
Що, міндічі явно перестали красти?
показати весь коментар
21.11.2025 20:06 Відповісти
По два відра елктрики на кожен будинок! Набрати електрику у відра можна на Банковаій! Янєлох брехати не буде - ми ж "усі президенти" і "хуже нє будєт"!
Відро електрики дорівнює гігавату енергії, як і обіцяло найвеличніше. Зима не страшна - всі (з відрами) на Банкову (або на Кончу-Заспу, як запасний пункт) за обіцяним гігаватом! Ця влада ніколи не брехала! Це ж не "стіна Яценюка", "збагачення у 82 рази", "наживання на війні" та "грабування України"! "ЗЕплесінь" вас не обманює! Впєрдє!

"Ц" - Цікаво, а коли вони (татарово-зелено-дєрьмаківці) вже почнуть обіцяти про волю всіх незламних на Марсі (Венері/Юпітері/Плутоні/Нептуні) чи їх супутниках?
показати весь коментар
21.11.2025 20:06 Відповісти
Брехня. Графіки на завтра нічим не краще від сьогоднішніх
показати весь коментар
21.11.2025 20:14 Відповісти
Это смотря для кого. Для них и не вводили.
показати весь коментар
21.11.2025 21:04 Відповісти
Натре собі сраку фосфором, щоб стало більше світла?
показати весь коментар
21.11.2025 20:17 Відповісти
****@л@сь шалава...
показати весь коментар
21.11.2025 21:09 Відповісти
До дня подяки.
показати весь коментар
21.11.2025 21:36 Відповісти
В Дніпрі хоч трохи попустить, зовсім погано.
показати весь коментар
21.11.2025 21:59 Відповісти
Ти шо *******? Назви дату та час ! І будемо чекати обстріл! Ви швалі давайте ротики затикайте свої і без піару
показати весь коментар
21.11.2025 23:06 Відповісти
"Нате вам часок енергії- радійте,нащо вам той план капітуляції."
показати весь коментар
21.11.2025 23:10 Відповісти
 
 