Очікуємо на скорочення відключень електроенергії у найближчі дні, - Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з головами обласних військових адміністрацій та керівництвом енергетичного сектору щодо стабілізації енергопостачання після нової хвилі російських обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

У зустрічі взяли участь віцепрем’єр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

Під час наради учасники заслухали доповіді щодо забезпечення електропостачання та тепла для населення і критичної інфраструктури в регіонах. Також було проаналізовано причини тривалих відключень та запропоновано механізми їх скорочення.

Також читайте: У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг, – "Укренерго"

Свириденко доручила міністерствам, енергетичним компаніям та очільникам ОВА вжити невідкладних заходів для покращення ситуації. За оцінкою уряду, скорочення графіків відключень очікується вже найближчими днями.