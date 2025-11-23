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Новини Відключення електроенергії
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Негода спричинила знеструмлення на Львівщині, - "Львівобленерго"

Де немає світла на Львівщині

У низці районів Львівської області фіксуються знеструмлення. Вони обумовлені погодними умовами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Львівобленерго".

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Як зазначається, налипання мокрого снігу з поривами вітру, падіння гілок дерев на проводи з-за меж охоронних зон ліній сьогодні вночі спричинили відключення електромереж у різних районах Львівській області.

Також читайте: Очікуємо на скорочення відключень електроенергії у найближчі дні, - Свириденко

Станом на 10:00 23 листопада через негоду були знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:

🔸Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина);
🔸Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);
🔸Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська част.);
🔸Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);
🔸Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська част.);
🔸ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

Ліквідовують наслідки негоди 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників, задіяли 267 одиниць техніки.

Також читайте: У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, проте для меншої кількості черг, – "Укренерго"

Автор: 

негода (806) відключення світла (1685) Львівська область (2797)
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Тропічний ураган налетів? З такими тарифами можна було декілька запасних ліній по всім гілкам зробити, до кожної хати.
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23.11.2025 14:40 Відповісти
Яка печаль...в нас по 12-14 годин кожен день його нема в тут негода..ще хай заплачуть....
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23.11.2025 15:38 Відповісти
https://t.me/N_NO_F/11318?fbclid=**************************************************************************************************************************************-5L9GI0Ny8h2-A_aem_GZ0p4vt5qs17n8jYV0ux8A https://t.me/N_NO_F/11318
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23.11.2025 17:02 Відповісти
Экспортные схемы вместо энергетической безопасности: как власть превращает страну в донор частного обогащения

Пока Миндич и Цукерман покупают виллы в Италии и Франции, миллионы украинцев живут в условиях, которые власть называет «последствием российских ударов». Но за красивыми телевизионными объяснениями скрывается реальность, в которой ключевые решения определяются не потребностями страны, а интересами узкого круга людей, близких к Офису президента.

Четыре года назад на приграничных территориях - в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях - начали строиться так называемые энергетические хабы. Это объекты накопления и генерации мощности, работающие исключительно на экспорт. Их работа не имеет ничего общего с обеспечением украинских регионов. Они ориентированы на поставки в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, Болгарию и Польшу, причём объёмы давно измеряются миллионами киловатт.

На практике это означает, что до 70% произведённой электроэнергии уходит в Европу, минуя украинскую энергосистему. Оплата за этот экспорт проходит через офшорные структуры, связанные с командой https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPFSUNzpl3ATJHxHwVSD_PzwHj3L-OqcWak01xkQEuLlilQvXhAoaRPJBZzZ6fx2igA0k8FkL4IFv_zzqM-P68EM9u47ne8mI5yUiOB9Qgy0FhwA3xmu7Pauu3MgnO2Jf9j6HhE1E6JKLohMWl7uBKCHy654O6DLer0Ma2IamMcVxZ2WfGcA7gIN7co-D--po&__tn__=*NK-y-R #ОП, а реальные доходы оседают не в бюджете, а в частных карманах. В то время как государство каждый день теряет людей и ресурсы, миллионы евро превращаются в личные капиталы отдельных чиновников и их окружения.
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23.11.2025 17:04 Відповісти
 
 