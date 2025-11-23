Негода спричинила знеструмлення на Львівщині, - "Львівобленерго"

У низці районів Львівської області фіксуються знеструмлення. Вони обумовлені погодними умовами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Львівобленерго".

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Як зазначається, налипання мокрого снігу з поривами вітру, падіння гілок дерев на проводи з-за меж охоронних зон ліній сьогодні вночі спричинили відключення електромереж у різних районах Львівській області.

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Станом на 10:00 23 листопада через негоду були знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:

🔸Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина);

🔸Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);

🔸Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська част.);

🔸Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);

🔸Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська част.);

🔸ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

Ліквідовують наслідки негоди 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників, задіяли 267 одиниць техніки.

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