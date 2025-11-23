Негода спричинила знеструмлення на Львівщині, - "Львівобленерго"
У низці районів Львівської області фіксуються знеструмлення. Вони обумовлені погодними умовами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Львівобленерго".
Як зазначається, налипання мокрого снігу з поривами вітру, падіння гілок дерев на проводи з-за меж охоронних зон ліній сьогодні вночі спричинили відключення електромереж у різних районах Львівській області.
Станом на 10:00 23 листопада через негоду були знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:
🔸Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина);
🔸Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);
🔸Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська част.);
🔸Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);
🔸Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська част.);
🔸ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).
Ліквідовують наслідки негоди 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників, задіяли 267 одиниць техніки.
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Пока Миндич и Цукерман покупают виллы в Италии и Франции, миллионы украинцев живут в условиях, которые власть называет «последствием российских ударов». Но за красивыми телевизионными объяснениями скрывается реальность, в которой ключевые решения определяются не потребностями страны, а интересами узкого круга людей, близких к Офису президента.
Четыре года назад на приграничных территориях - в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях - начали строиться так называемые энергетические хабы. Это объекты накопления и генерации мощности, работающие исключительно на экспорт. Их работа не имеет ничего общего с обеспечением украинских регионов. Они ориентированы на поставки в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, Болгарию и Польшу, причём объёмы давно измеряются миллионами киловатт.
На практике это означает, что до 70% произведённой электроэнергии уходит в Европу, минуя украинскую энергосистему. Оплата за этот экспорт проходит через офшорные структуры, связанные с командой https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPFSUNzpl3ATJHxHwVSD_PzwHj3L-OqcWak01xkQEuLlilQvXhAoaRPJBZzZ6fx2igA0k8FkL4IFv_zzqM-P68EM9u47ne8mI5yUiOB9Qgy0FhwA3xmu7Pauu3MgnO2Jf9j6HhE1E6JKLohMWl7uBKCHy654O6DLer0Ma2IamMcVxZ2WfGcA7gIN7co-D--po&__tn__=*NK-y-R #ОП, а реальные доходы оседают не в бюджете, а в частных карманах. В то время как государство каждый день теряет людей и ресурсы, миллионы евро превращаются в личные капиталы отдельных чиновников и их окружения.