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У Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок через погіршення погоди
У Києві з 6 по 10 січня можливі тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту через складні погодні умови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала Патрульна поліція Києва, звернувшись до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
За даними правоохоронців, синоптики прогнозують нестійку погоду. Очікуються перепади атмосферного тиску та температури, а також туман і ожеледиця на дорогах. У разі суттєвого ускладнення погодних умов можливе тимчасове обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту.
Рекомендації для водіїв і пішоходів
У поліції наголошують:
- пішоходам варто переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Також рекомендується використовувати світлоповертальні елементи на одязі в темну пору доби.
- водіям радять заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися правил паркування та не залишати автомобілі з порушеннями, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.
Правоохоронці закликають усіх учасників руху бути обережними та враховувати погодні умови під час поїздок містом.
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