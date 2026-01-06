У Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок через погіршення погоди

У Києві з 6 по 10 січня можливі тимчасові обмеження руху для вантажного транспорту через складні погодні умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала Патрульна поліція Києва, звернувшись до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

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За даними правоохоронців, синоптики прогнозують нестійку погоду. Очікуються перепади атмосферного тиску та температури, а також туман і ожеледиця на дорогах. У разі суттєвого ускладнення погодних умов можливе тимчасове обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту.

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Рекомендації для водіїв і пішоходів

У поліції наголошують:

пішоходам варто переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях і на дозволений сигнал світлофора. Також рекомендується використовувати світлоповертальні елементи на одязі в темну пору доби.

водіям радять заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися правил паркування та не залишати автомобілі з порушеннями, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

Правоохоронці закликають усіх учасників руху бути обережними та враховувати погодні умови під час поїздок містом.

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