В Киеве могут ограничить въезд грузовиков из-за ухудшения погоды
В Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.
Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщила Патрульная полиция Киева, обратившись к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
По данным правоохранителей, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Ожидаются перепады атмосферного давления и температуры, а также туман и гололедица на дорогах. В случае существенного осложнения погодных условий возможно временное ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта.
Рекомендации для водителей и пешеходов
В полиции подчеркивают:
- пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах и на разрешенный сигнал светофора. Также рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.
- водителям советуют заранее планировать маршруты, соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили с нарушениями, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.
Правоохранители призывают всех участников движения быть осторожными и учитывать погодные условия во время поездок по городу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
забороніть шахедам літати ***