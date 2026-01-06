В Киеве могут ограничить въезд грузовиков из-за ухудшения погоды

В Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщила Патрульная полиция Киева, обратившись к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным правоохранителей, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Ожидаются перепады атмосферного давления и температуры, а также туман и гололедица на дорогах. В случае существенного осложнения погодных условий возможно временное ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агент РФ. ФОТОрепортаж

Рекомендации для водителей и пешеходов

В полиции подчеркивают:

пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах и на разрешенный сигнал светофора. Также рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.

водителям советуют заранее планировать маршруты, соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили с нарушениями, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Правоохранители призывают всех участников движения быть осторожными и учитывать погодные условия во время поездок по городу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Киев: повреждено медучреждение, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж