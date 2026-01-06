РУС
В Киеве могут ограничить въезд грузовиков из-за ухудшения погоды

авто,грузовик,дороги,зима

В Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщила Патрульная полиция Киева, обратившись к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

По данным правоохранителей, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Ожидаются перепады атмосферного давления и температуры, а также туман и гололедица на дорогах. В случае существенного осложнения погодных условий возможно временное ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта.

Рекомендации для водителей и пешеходов

В полиции подчеркивают:

  • пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах и на разрешенный сигнал светофора. Также рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.
  • водителям советуют заранее планировать маршруты, соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили с нарушениями, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Правоохранители призывают всех участников движения быть осторожными и учитывать погодные условия во время поездок по городу.

авто (4293) гололедица (113) Киев (26501) непогода (845) погода (2819) туман (50)
заборони zельоноє всьо

забороніть шахедам літати ***
показать весь комментарий
06.01.2026 05:37 Ответить
При низькій суцільній хмарності, снігопаді чи тумані, "шахєдам" і так важкувато буде літать...
показать весь комментарий
06.01.2026 07:37 Ответить
головне що фламінгам нічого не заважає
показать весь комментарий
06.01.2026 08:48 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт!..."
показать весь комментарий
06.01.2026 08:49 Ответить
 
 