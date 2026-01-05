Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержана 24-летняя девушка, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
Подробности
Так, женщина по указанию "куратора" российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.
В результате взрыва военнослужащий и его знакомый были травмированы.
Правоохранители получили сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра около 10:30.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.
"По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.
Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила", - говорится в сообщении.
Женщина по инструкциям "куратора" самостоятельно изготовила взрывчатку дома и заложила ее под автомобиль, установив скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени.
Когда военный подошел к автомобилю - раздался взрыв. Два человека были ранены.
Злоумышленницу задержали, сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.
- Впоследствии в прокуратуре заявили, что квалифицируют преступление как теракт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Daniel - профессиональный «муж на час» и он может решить любую проблему, будь то ремонт, уборка, помощь в хозяйстве или просто удовлетворение одиноких хозяек незабываемым сексом.
Всего за несколько часов Daniel сможет устранить неполадки в сантехнике, поменять лампочки, и даже удовлетворить все твои сексуальные фантазии.
₴108 000
Скуф, також скуфідон - інтернет-мем, що набув популярності у 2020-х роках. Термін «скуф» означає чоловіків віком за 30 років, які виглядають не дуже охайно, працюють на низькооплачуваній та безперспективній роботі, а вільний час проводять, п'ючи пиво, дивлячись телевізор або граючи в комп'ютерні ігри.
А взагалі, це кацапський сленг. Я б його уникав.
Не держава, а зелене шапіто...
а 9 років тому давали більше ?
а 13 років тому давали більше ?
а 17 років тому давали більше ?
......................... шапі то...
.........................шапі де...
https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut а за Дела Майдана: кто понес наказание, кого арестовали, а ... ?
усіх судів та прокурорів які виносили приговори дє вони ?
працюють ? а де, вгадайте з 1 раза
вірно ... саме там
що змінилось
https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut
https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut
Бляха, дружині 53, фігура, як у дюймовочки (правда сама купили шановна шведську стінку).
Ніт ну реальне удолбище. Мабуть, на цьому і є - мотивація вербовки...
Один мій знайомий ніяк не міг одружитися, з ким не познайомлять, він воротить ніс:
- Да ну її, якась худа!
Аж раптом зустрів свій ідеал жіночої краси - 120-90-120 при зрості 150 см, одружився і живе щасливо!
-------------------------------------------------
Бреше як собака.
Все она получила. Спрятала где-то, в надежде попользоваться ими, когда освободится.
Расколоть можна, есть чем или кем ...)