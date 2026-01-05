РУС
Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержана 24-летняя девушка, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

Подробности

Так, женщина по указанию "куратора" российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.

Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве

В результате взрыва военнослужащий и его знакомый были травмированы. 

Правоохранители получили сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра около 10:30.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали исполнителей теракта в Дарницком районе Киева через 6 часов после взрывов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.

"По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.

Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Житомирской области будут судить причастного к теракту с гибелью человека. ФОТОрепортаж

Женщина по инструкциям "куратора" самостоятельно изготовила взрывчатку дома и заложила ее под автомобиль, установив скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени.

Когда военный подошел к автомобилю - раздался взрыв. Два человека были ранены.

Злоумышленницу задержали, сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.

Читайте: Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, - Служба внешней разведки

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.
  • Впоследствии в прокуратуре заявили, что квалифицируют преступление как теракт.

Читайте: Зеленский о ночной атаке: цель РФ - больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОрепортаж

10 років за теракт! Що це за закони, альо депутати?!
...фуяСобі 24річна, схожа на маму Риму...
До десяти років за теракт???!!! Москальня за допис проти влади дає 20-25, в тут за теракт??? Ця паскуда вийде і знову когось підірве. Чому не довічно??? З таким підходом, з таким слідством і суддями Україна скоро закінчиться ....
На абонент до фітнес клубу собі збирала?
на дилду
Що ж це за дилдо було за 1500 дол.?
Силиконовая секс-кукла мужчина Daniel 176 см

Daniel - профессиональный «муж на час» и он может решить любую проблему, будь то ремонт, уборка, помощь в хозяйстве или просто удовлетворение одиноких хозяек незабываемым сексом.

Всего за несколько часов Daniel сможет устранить неполадки в сантехнике, поменять лампочки, и даже удовлетворить все твои сексуальные фантазии.

₴108 000
у формі Зе
у формі ку
Так вона, така сама убивця Українців, як і ****** з орками, з лютого 2014 року !!! Такий же убивця від московитів, і Парубія убив, але не кравця чи павленка!!!??? Своїх орків в Україні, вони охороняють????
кацапи в Україні страждають ожирінням
показать весь комментарий
Это случаем не родственница ли того спикера рады верховной?
і лиса як ілліч перший.
З неї по запарі забули зняти пояс шахіда.
Скуфиха какая-то жирная!
Шось за віком та статтю не підходить:

Скуф, також скуфідон - інтернет-мем, що набув популярності у 2020-х роках. Термін «скуф» означає чоловіків віком за 30 років, які виглядають не дуже охайно, працюють на низькооплачуваній та безперспективній роботі, а вільний час проводять, п'ючи пиво, дивлячись телевізор або граючи в комп'ютерні ігри.

А взагалі, це кацапський сленг. Я б його уникав.
Так маскварилий пише💩
за статтю підходить бо скуф це не скуфіха. За віком теж, бо в неї у бой-френдах може бути літній дід, тобто скуф.
Дайте вгадаю: русня вийшла на неї через кацапський телеграм.
Це 💯 % тільки закрити його ху...ло не дозволяє тому що фсбшникі вже до нього звикли
10 років за теракт! Що це за закони, альо депутати?!
А що? Вкрав сто мільйонів - відкупне, 10% і вільний. Вчинив теракт - як за крадіжку блоку сигарет...
Не держава, а зелене шапіто...
а 5 років тому давали більше ?
а 9 років тому давали більше ?
а 13 років тому давали більше ?
а 17 років тому давали більше ?
......................... шапі то...
.........................шапі де...

https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut а за Дела Майдана: кто понес наказание, кого арестовали, а ... ?

усіх судів та прокурорів які виносили приговори дє вони ?
працюють ? а де, вгадайте з 1 раза
вірно ... саме там
що змінилось

https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut

https://hromadske.ua/ru/posts/dela-majdana-kto-pones-nakazanie-kogo-arestovali-a-kogo-do-sih-por-razyskivayut
Раніше писали откуда агенти , а зараз ні .
"мешканка столиці"
Лохам достатньо, до цього правда 20 років бамбасі жила.
звідси видно що у неї активна форма асфальтної хвороби... Через кожен крок падає є...лом об асфальт
Мабуть стоїть подумати над тим як її можна використати для закупорки труб які можуть використати москалі
Цієї кобилі 24-ри роки ?
Бляха, дружині 53, фігура, як у дюймовочки (правда сама купили шановна шведську стінку).
Ніт ну реальне удолбище. Мабуть, на цьому і є - мотивація вербовки...
Якщо вона виявила зацікавленість до вибухових пристроїв, то нехай тепер декілька років займеться розмінуванням замінованих територій. Такий вирок вважаю справедливим.
Розміновування по методах Жюкова - бігаючи по мінних полях.
До десяти років за теракт???!!! Москальня за допис проти влади дає 20-25, в тут за теракт??? Ця паскуда вийде і знову когось підірве. Чому не довічно??? З таким підходом, з таким слідством і суддями Україна скоро закінчиться ....
А могла би спокійно працювати повією і гроші були би і спокійно жила. А так на халяву вертухаєв обслуговувати буде
Уявіть собі тих, хто на цей шматок жиру полізе
Є багато чоловіків, котрим подобаються дуже повні жінки.
Один мій знайомий ніяк не міг одружитися, з ким не познайомлять, він воротить ніс:
- Да ну її, якась худа!
Аж раптом зустрів свій ідеал жіночої краси - 120-90-120 при зрості 150 см, одружився і живе щасливо!
Кастрировать и 15 лет отдыха на Западе Украины.
бомжиха?
Таке відчуття що фсбшникі використовують дебілів, а коли вони виконують завдання то гроші присвоюють собі, а цей непотріб здають СБУ, щоб не ділитися
грошей вона так і не отримала
-------------------------------------------------
Бреше як собака.
Все она получила. Спрятала где-то, в надежде попользоваться ими, когда освободится.
Расколоть можна, есть чем или кем ...)
Катапультою в орківські окопи, хай граються!
ну така типова свіномать, тут і вербувати не треба
це не дівчина - це корова якась рашистська
ой дурна жаба дурна
Во время той войны саботажников и диверсантов камуняки расстреливали на месте. Ну понятно, то ж камуняки, им надо было свое государство спасать от уничтожения, а сейчас же все по другому, никому ничего не надо
Перетопить на смалець паскуду.
На шибеницю суку. Буде приклад для інших любителів заробити на чужих смертях !!!
Типова представниця молоді: жрати, нічого не робить і щоб хтось давав гроші на розваги.
