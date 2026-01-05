Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержана 24-летняя девушка, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, женщина по указанию "куратора" российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.

В результате взрыва военнослужащий и его знакомый были травмированы.

Правоохранители получили сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра около 10:30.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали исполнителей теракта в Дарницком районе Киева через 6 часов после взрывов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.





"По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.

Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила", - говорится в сообщении.





Читайте также: В Житомирской области будут судить причастного к теракту с гибелью человека. ФОТОрепортаж

Женщина по инструкциям "куратора" самостоятельно изготовила взрывчатку дома и заложила ее под автомобиль, установив скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени.

Когда военный подошел к автомобилю - раздался взрыв. Два человека были ранены.

Злоумышленницу задержали, сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.

Читайте: Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, - Служба внешней разведки

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.

Впоследствии в прокуратуре заявили, что квалифицируют преступление как теракт.

Читайте: Зеленский о ночной атаке: цель РФ - больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОрепортаж