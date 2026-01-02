Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, - Служба внешней разведки
По данным Службы внешней разведки, Кремль и в дальнейшем планирует срывать мирные переговоры. Поэтому Россия готовит масштабный теракт с человеческими жертвами в Украине.
Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Кремль проводит комплексную спецоперацию по срыву "мирных переговоров"
После заявлений о якобы атаке Украины на резиденцию Путина разведчики фиксируют распространение Кремлем "новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации".
"С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время — накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим значением как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.
По данным разведки, для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые доставят к месту провокации с линии боевого столкновения.
"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри РФ, а сейчас эта же модель экспортируется за пределы страны, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ", - заявили в СВР.
Что предшествовало?
Накануне российский ставленник в оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинских военных в атаке на кафе и отель на побережье Черного моря в курортном селе Хорлы.
Сальдо заявил о 24 погибших (среди них ребенок) и более 50 пострадавших. По его словам, удар был нанесен по месту, где гражданские праздновали Новый год. В соцсетях распространялась информация, будто в кафе были коллаборационисты и российские оккупанты.
МИД России заявил, что "атака была спланирована заранее", а "БПЛА целенаправленно били по месту скопления гражданских в момент празднования".
Представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховой подчеркнул, что Силы обороны соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям РФ.
Что известно о "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
