РУС
Новости Провокации ФСБ
4 020 26

Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, - Служба внешней разведки

Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами

По данным Службы внешней разведки, Кремль и в дальнейшем планирует срывать мирные переговоры. Поэтому Россия готовит масштабный теракт с человеческими жертвами в Украине.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кремль проводит комплексную спецоперацию по срыву "мирных переговоров"

После заявлений о якобы атаке Украины на резиденцию Путина разведчики фиксируют распространение Кремлем "новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации".

"С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время — накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим значением как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

По данным разведки, для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые доставят к месту провокации с линии боевого столкновения.

"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри РФ, а сейчас эта же модель экспортируется за пределы страны, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ", - заявили в СВР.

Что предшествовало?

Накануне российский ставленник в оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинских военных в атаке на кафе и отель на побережье Черного моря в курортном селе Хорлы.

Сальдо заявил о 24 погибших (среди них ребенок) и более 50 пострадавших. По его словам, удар был нанесен по месту, где гражданские праздновали Новый год. В соцсетях распространялась информация, будто в кафе были коллаборационисты и российские оккупанты.

МИД России заявил, что "атака была спланирована заранее", а "БПЛА целенаправленно били по месту скопления гражданских в момент празднования".

Представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховой подчеркнул, что Силы обороны соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям РФ.

Что известно о "атаке" дронов на резиденцию Путина?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

Читайте: СВР назвала фейком карту Минобороны РФ об "атаке дронов на резиденцию Путина". КАРТА

Автор: 

провокация (1479) путин владимир (32650) россия (98580) СВР (207) теракт (2381)
Топ комментарии
+10
А щоденний обстріл країни ракетами та дронами з людськими жертвами це що тоді?
Де була ця служба в лютому 22-го?
показать весь комментарий
02.01.2026 10:53 Ответить
+9
та посрати на їбанутих кацапів
ви ж в дурці не слухаєте шо там хворі верзуть?
показать весь комментарий
02.01.2026 10:55 Ответить
+7
тей крембель завжди якусь ***** готує...
це не новина для українців.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:55 Ответить
А щоденний обстріл країни ракетами та дронами з людськими жертвами це що тоді?
Де була ця служба в лютому 22-го?
показать весь комментарий
02.01.2026 10:53 Ответить
СЗР була на травневих шашликах як і вся Zельона влада.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:59 Ответить
тей крембель завжди якусь ***** готує...
це не новина для українців.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:55 Ответить
та посрати на їбанутих кацапів
ви ж в дурці не слухаєте шо там хворі верзуть?
показать весь комментарий
02.01.2026 10:55 Ответить
Для зриву переговорів нічого робити не треба. Якщо "союзники" нічого не хочуть робити (а вони не хочуть), то й не робитимуть. Так що дарма напружуються.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:57 Ответить
Ну так "партнерам" (союниками, навіть в кавичках, їх називати не варто) буде зручніше нічого не робити ... і кацапи це розуміють і йдуть назустріч 🤔
показать весь комментарий
02.01.2026 11:08 Ответить
Бо нам нічого НІХТО "нє должен".
А той хто "должен" той 6 років балду ганяє по клавішами, на 0 % роблячи роботу верховного
показать весь комментарий
02.01.2026 11:22 Ответить
Допомагають "не втратити обличчя")
показать весь комментарий
02.01.2026 11:26 Ответить
❗️Всіх громадян США закликають негайно виїхати з Росії - а тим, хто залишиться, закликають скласти заповіт та не заходити у свої соцмережі, повідомив Fox News із посиланням на заяву Держдепартаменту США.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:58 Ответить
Провокації кацапії такі самі тупі як і *****. Так що одною більше пох.й. Адекватні держави кацапському гобліну не вірять.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:58 Ответить
"Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об'єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України"
Тобто МП.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:58 Ответить
Господи! Та простіше, дешевше, та ефективніше, організувать "тітушок", під виглядом "старонникав ПЦУ". І "штурм" церквей истинно верующих", і підрив бомби під час літургії, всередині храму... Вони ж своїх підривали, у Волгодонську - що їм важать "глупые хахлы"?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:07 Ответить
З урахуванням характеру жертв.... Чи варто докладати зусиль з запобігання?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:12 Ответить
я не проти якщо вони там знову рязанський сахарок вчинять
показать весь комментарий
02.01.2026 10:59 Ответить
Сказано ж " і на ТОТ".
Зазвичай страждатимуть пенсіонери та каліки в черзі за гуманітаркой.
П.с. а в Хорлах рельні орки накрились, вже познаходили в мережі некрологи всяких "силовиків". Тільки що обслуга кафе та готелів таких теж гине, ми цього надивились на ТОТ в окупації, знаємо... Одні клянуть інші радуються в тряпочку за новопреставлених орків, отак і минає життя на ТОТ. Все населення як живий щит
показать весь комментарий
02.01.2026 11:27 Ответить
Щось я не зрозумів.
1. Росія готує масштабний теракт з людськими жертвами в Україні.
2. для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії бойового зіткнення
Що тоді мається на увазі під "в Україні"?
На ТОТ? Тоді ми вже маємо Холи.
показать весь комментарий
02.01.2026 10:59 Ответить
Так, саме на ТОТ. Це вони роблять постійно!!!
показать весь комментарий
02.01.2026 11:28 Ответить
З цими провокаціями виявилось, що містечковим малоросам не можно атакувати резиденції Путіна, тому, тому, тому що ми унтерменші. Іншої приини немає. Може відсутність атак на Москву та Пітер з цим пов'язано? І ярость зелених, хенералів та хомячків стосовно Касьянова, що бовкнув, що його дрони долітали до Москви (але ж це немажліва, там ППО у дванадцять рядів).
показать весь комментарий
02.01.2026 11:00 Ответить
Хай собі ще один "Крокус" зроблять. Потім розповідають про укрофашістов. Після "Валдая" повірять аж бігом, бо "доказатєльства нє нужни".
показать весь комментарий
02.01.2026 11:11 Ответить
"рязанскій сахарок", кацапська "гебня" нічого нового не вигадує,це вже було і не раз .
показать весь комментарий
02.01.2026 11:08 Ответить
Ну если вата взорвёт вату в ватном капище то это в общем неплохо а то шо они будут вопить про то что это сделала Украина то в эту херню никто не поверит, кацапы дошли до такой степени отупения, что уже дупля не отбивают в том что происходит и всё что они натворят им же на их пустые головы и упадёт...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:15 Ответить
Дуже хотілося б що б тільки вату .
Але хто зна, що вони утнуть...
Зараз трампи і орбани домінують у політиці світу, все робиться для того щоб зменьшити підтримку Силам Оборони. Ну і ідея фікс: прогнути Ваву на капітуляцію по територіям + обмеження штату ВСУ ( як бажаний бонус до переговорів, якщо вдастся).
Чого Вава прийняв формуліровку "Донбас"? А не Донецька обл./ Луганська обл. !!!!! Тому що це історично-розпливчата назва!!! Аж до Кузбасу і російського містечка з назвою "донєцк" .
Вангую, що в день голосування "рехЄрєндуму" у бюлетенях виявиться що там і частини областей Запррізької, Харківської, Дніпровської...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:34 Ответить
Пропоную для ФСБ гарний сценарій такої провокації: зробіть обстріл тактичною ядерною зброєю кремля, лубянки, останкіно ТБ та чергового бункера ху'ла. Потім накидайте уламків від БПЛА ну і далі зробіть заяву, що під уламками здохло ху'ло разом із всією свитою. Гарантую суперефект на весь світ. Всі цивілізовані люди будуть щасливі та заснують нове світове міжнародне свято - день знищення нечистої сили - ху'ла кремлівського.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:28 Ответить
Якщо б вони попідривали багато будинків на московії як за часів приходу ***** до влади було б добре ...
***** все одно не припинить війну бо для нього це смерть на гілці берези
а от мінуснути тупорилих московитів це завжди добре у всі часи і режими
показать весь комментарий
02.01.2026 11:33 Ответить
Московія,росія,срср зажди "славились" провокаціями,терором і геноцидом "своїх" народів Причому--- грязні методи відпрацьовувались роками .Вбивста мирних людей--це їхня фішка Тому наші спецслужби повинні не говорити а ПРАЦЮВАТИ по знищенні в середині країни ВСІХ і виконавців і організаторів таких провокацій Особливо під час війни Причому ДУЖА увага до наших високопосадовців і прихильників путіна .НАЖАЛЬ спецлужби виконують і лужать не народу України і захисту інтересів держави,а замовними і політичними переслідуванями,та своїм збагатченям.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:37 Ответить
не "лужать". а СЛУЖАТЬ
показать весь комментарий
02.01.2026 11:38 Ответить
 
 